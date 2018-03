Vučić proglasio pobjedu. Incident na biralištu: 'Zovite policiju!'

Kako se i najavljivalo, Srpska napredna stranka (SNS), čiji je predsjednik Aleksandar Vučić, dokazala je svoju snagu na današnjim lokalnim izborima u Beogradu. Prema još uvijek nepotpunim rezultatima Lista SNS-a osvojila je oko 45 posto glasova.

U Skupštinu Beograda još će ući lista Dragana Đilasa, bivšeg gradonačelnika i predsjednika Košarkaškog saveza Srbije, koji je drugoplasirani i dobiva oko 18 posto glasova te liste nekadašnjeg vaterpolo reprezentativca Aleksandra Šapića (8) i SPS-a (6).

I dok je SNS potvrdio svoju snagu, ovi beogradski izbori potvrdili su debakl Demokratske stranke, nekada najjače političke stranke u Srbiji koja je osvojila svega 2,5 posto glasova. Izborni debakl doživjela je i Srpska radikalna stranka koja je dobila 2,4 posto glasova kao i Čedomir Jovanović i njegov LDP koji je osvojio 0,3 posto.

Vučić je večeras proglasio pobjedu liste "Aleksandar Vučić - zato što volimo Beograd" na lokalnim izborima u Beogradu, a lista naprednjaka osvojila je većinu i na izborima u Boru, Aranđelovcu i Sevojnu.

"Ovaj rezultat inspirirat će nove promjene i razvoj. Uvjeren sam da će država Srbija pružiti podršku ključnim projektima za grad Beograd jer SNS ima apsolutnu većinu u Beogradu", rekao je Vučić.

On je najavio da će "dati sve od sebe" da se ostvare započeti projekti - metro i Beograd na vodi i zahvalio se ljudima koji su stavili "Beograd iznad politike".

Na temelju 58 posto obrađenog materijala CeSID-a na izbore je izišlo 51 posto građana Beograda.

Izborni prag nisu uspjele prijeći liste pokreta Dosta je bilo i Dveri (3,6 posto), građanske inicijative Ne davimo Beograd (3,6), Demokratske stranke (2,5), radikali (SRS) Vojislava Šešelja (2,5), lista Ljubiše Preletačevića Belog (2,4), te Demokratska stranka Srbije (DSS) s 1,1 posto.

Beogradski izbori najavljivani su kao moguća prijelomna točka za vladajuće naprednjake, ali su posljednje predizborne ankete dale značajnu prednost upravo vladajućem SNS-u predsjednika Vučića.

Gradonačelnika srbijanske prijestolnice ne biraju izravno građani na izborima nego vijećnici Skupštine Grada natpolovičnom većinom glasova.

Službeni rezultati beogradskih izbora trebali bi biti objavljeni u roku od 24 sata, do ponedjeljka u 20 sati.

Otvorene sumnje

Iz oporbe su već u prvim minutama po zatvaranju biračkih mjesta stigle su otvorene sumnje u regularnost izbora.

Prema posljednjim podacima od 19 sati izlaznost je bila 48,2 posto što je približno predizbornim procjenama da bi izlaznost do zatvaranja birališta u 20 sati mogla biti oko 51 do možda čak i 57 posto, što bi značilo da je na lokalnim izborima sudjelovalo između 810.000 i 910.000 ljudi. Analitičari procjenjuju da bi konačna izlaznost mogla biti do 52 posto.

Za 110 budućih vijećnika Skupštine Beograda u izbornoj utrci bile su 24 liste. Promatrači, građanske udruge i organizacije tijekom dana procijenile su da je na oko šest posto biračkih mjesta bilo neregularnosti, pogrešno primijenjene izborne procedure do fizičkih napada koji su prijavljeni policiji, ali više detalja za sada nije poznato.

Na YouTubeu se pojavila snimka s biračkog mjesta broj 66 na Zvezdari, gdje je došlo do incidenta. Kako prenosi Blic, iz organizacije CRTA navode kako je jedan od promatrača otkrio da se vodi paralelni popis birača.

- Kada je promatrač pokušao dobiti dodatne informacije od članova biračkog odbora o tome, članovi biračkog odbora su se vidno uznemirili i počeli vikati, nakon čega je nastalo i komešanje. Nakon toga Crtin promatrač je napustio biračko mesto, jer je procijenio da mu je sigurnost ugrožena - priopćili su.

Na snimci se može vidjeti kako netko više puta viče "Zovite policiju!"

Jedan od vodećih kandidata oporbe, nekadašnji gradonačelnik Dragan Đilas, ocijenio je današnje izbore "najnepoštenijim do sada", rekavši kako su "postojali fantomski Beograđani".

"Da budemo svjesni u kakvoj zemlji živimo i kakva je borba pred nama", citiraju beogradski mediji prve Đilasove izjave po zatvaranju birališta.

"Od sutra ćemo pozvati sve ljude koji žele promjenu u borbu za izbore koji slijede.... Aleksandre Vučiću, trebat će nam manje vremena nego što je tebi trebalo da mene smijeniš", poručio je Đilas predsjedniku Srbije čija je SNS na izborima prije četiri godine osvojila većinu u gradskom parlamentu i smijenila ga.