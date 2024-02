Sprema se još jedna udarna sezona: Kriza Nijemcima nije promijenila prioritete, i dalje gledaju putovanja

Turistički domaćini mogu odahnuti. Naši odani i najbrojniji turisti, o kojima uvelike ovisi uspjeh sezone i za koje će mnogi otvoreno reći da su nam najvažniji gosti, doći će i ove godine. Gospodarski problemi ponajvećim svjetskim putnicima Nijemcima nisu promijenili prioritete, putovanja ostaju visoko rangirana, a Hrvatska, sva je sreća, visoko u zoni interesa.

Popusti na rane rezervacije

Uz Hrvatsku, odahnuti može i ostatak Mediterana. Deseci milijuna njemačkih gostiju svake godine ljetuju u tom dijelu svijeta, a u 2024. bi ih moglo biti više nego lani. Svoj odmor, duži od pet dana, već je isplaniralo 63 posto njemačkih građana, a onih koji se u 2024. odriču putovanja dva je posto manje nego lani, pokazalo je istraživanje Instituta GfK provedeno među tri tisuće Nijemaca.

Njemačku će, nakon što su domaće destinacije lani bile izbor 37 posto Nijemaca, ove godine izabrati samo 28 posto ispitanih. O dalekim putovanjima razmišlja ih 16 posto, a 39 posto sigurno je da će u 2024. na neko od europskih odredišta. Zanimljivo je da su ovi veliki svjetski putnici, poznati po ranom rezerviranju svog odmora, do kraja prosinca prošle godine na ljetne paket-aranžmane već potrošili 36 milijardi eura. I, što dodatno umiruje sve koje zabrinjavaju njemački gospodarski problemi, čak 1,2 milijarde više nego lani u istom razdoblju. Također, i tristotinjak milijuna više nego prije korone.

POVEZANI ČLANCI:

– Rane rezervacije su in – konstatira Norbert Fiebig, predsjednik Njemačke turističke udruge (DRV), uvjeren kako će većina Nijemaca putovati i ove godine unatoč ekonomskoj neizvjesnosti. No ništa nije slučajno, pa ni rani buking. Uz first minute idu, naime, popusti, a sve skupa ukazuje da će Nijemci, ako se i ne odreknu putovanja u 2024., itekako na odmoru ekonomizirati sa svojim eurima.

– Hrvatska je i dalje u samom vrhu odabira destinacija za njemačke turiste, a potražnja za odmorom u našoj zemlji je manje-više na prošlogodišnjoj razini. To pak znači da cijene u Hrvatskoj ne ostavljaju negativne posljedice na interes potencijalnih putnika iz Njemačke za Hrvatsku – kaže Romeo Draghicchio, direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj.

– Rast cijena, a pogotovo energenata, stavlja njemačku industriju u izazovan položaj na svjetskom tržištu, što je dovelo do pada gospodarske aktivnosti u dva kvartala 2023. te je time prouzročen pad njemačkog BDP-a od 0,3% na godišnjoj razini. Građani osjećaju rast cijena, no inflacija je ipak počela usporavati. Stoga, rekao bih, situacija nije zabrinjavajuća, njemačko stanovništvo nije zapalo u veće financijske ili egzistencijalne probleme i među građanima nema većih mjera štednje. Procjenjuje se da će se turistička putovanja vratiti na razine iz pretpandemijskih godina. Sve to potvrđuje i Institut FUR u svojim analizama prema kojima bi fizički obujam turističkog prometa mogao doseći razinu iz dosad rekordne 2019. godine što konkretno znači 70 milijuna putovanja Nijemaca, koja će trajati barem pet dana pa se time prognozira dobra sezona 2024. Njemačka će Nijemcima svakako ostati najtraženija destinacija, a među inozemnim destinacijama prednjače Španjolska, Italija, Turska, Austrija, Hrvatska i Grčka – otkriva R. Draghicchio i prenosi zaključak FUR-a kako se Nijemci unatoč krizi neće odreći putovanja.

POVEZANI ČLANCI:

Duplo više nego Slovenaca

U kojoj mjeri hrvatski turizam ovisi o njima, govori podatak o više od 3,3 milijuna njemačkih turista i 23,6 milijuna noćenja. Slijede Slovenci s gotovo upola manje gostiju i noćenja (1,6 dolazaka i 10,6 milijuna noćenja). Pritom je odmor u Hrvatskoj lani izabrao rekordan broj Nijemaca.

U dotad najizdašnijoj turističkoj godini, pandemijskoj 2019., njemačkih je gostiju kod nas bilo tristotinjak tisuća manje. U noćenjima njemačkih turista, pak, spomenuta 2019. lani je prebačena za gotovo 2,5 milijuna. Hrvatska je, inače, bila mediteranska miljenica Nijemcima tijekom svih pandemijskih sezona. Brojke iz 2019. nadmašili su još 2022. I to ih je bilo čak stotinjak tisuća više nego lani. Kako god, pristup 'Safe stay in Croatia' i relativna otvorenost u vrijeme brojnih epidemioloških restrikcija očito su se isplatili.