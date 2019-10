'Sporazum o urednom Brexitu možemo sklopiti u tri dana'

Britanski premijer Boris Johnson pristao je na ustupke prema EU, a glavni europski pregovarač za Brexit Michel Barnier izražavao je danas uvjerenje da je moguće do subote postići politički dogovor o novom sporazumu o povlačenju Velike Britanije iz EU. Taj novi razvoj događaja, koji ide prema kompromisu između Londona i Bruxellesa, u posljednji čas uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog summita lidera 28 država članica ipak još ne znači da će se uređeni Brexit dogoditi 31. listopada.

Jer Johnson još nije uvjerio sjevernoirske unioniste iz stranke DUP da podrže te ustupke na koje je spreman prema EU, a čak i ako sve bude dogovoreno i prihvaćeno u britanskom parlamentu, moguće je da će trebati još jedna kratka odgoda Brexita jer bi trebalo još nekoliko tjedana da se politički dogovor pretoči u pravno obvezujući tekst.

Ustupci na koje su uime britanske vlade pristali njezini pregovarači o Brexitu svode se, prema neslužbenim informacijama koje cure do novinara, na stvaranje nove regulatorne i carinske granice između Sjeverne Irske i ostatka Ujedinjenog Kraljevstva. Bila bi to nevidljiva, ali ipak svojevrsna granica na Irskom moru, što je ranije, kad se razmatralo kao opcija u pregovorima, bivša premijerka Theresa May opisala kao nešto na što nijedan britanski premijer ne bi nikad pristao s obzirom na to da dovodi u pitanje cjelovitost UK.

Subota krajnji rok

Takvom rješenju od početka pregovora protivili su se i zastupnici iz stranke DUP, sjevernoirski koalicijski partneri Konzervativne stranke u aktualnom sazivu parlamenta u Westminsteru, no Johnson je sada upakirao staru ideju u novi, samo njemu svojstven omot, i pokušava uvjeriti DUP-ovce da ne trebaju biti protiv. Protivljenje DUP-ovaca, a onda i nekih tvrdokornijih zagovornika Brexita u redovima Konzervativne stranke, moglo bi još blokirati taj Johnsonov pristup. Nije još sigurno da je pronađen kompromis u pregovorima. Kao što nije ni sigurno da u britanskom parlamentu postoji većina koja bi podržala Johnsonov prijedlog s kojim bi se vratio s dvodnevnog summita EU, koji počinje sutra i završava preksutra.

Subota je, kako sada stvari stoje, krajnji rok kada bi britanski parlament morao glasati o novoispregovaranom prijedlogu sporazuma o povlačenju. Ili barem okviru tog sporazuma, jer nema vremena da se sam tekst sporazuma utanači u ova dva dana. Ako Johnson nema sporazum o povlačenju, novi britanski zakon, ekspresno izglasan protiv premijerove volje početkom rujna, obvezuje ga da zatraži od EU novu odgodu Brexita. Johnson je dosad inzistirao na tome da će provesti Brexit 31. listopada “bez ako i bez ali”, tvrdio da će radije biti “mrtav u jarku” nego zatražiti još jednu odgodu, ali danas se činilo da sve ide prema novoj odgodi izlaska UK iz EU. Neimenovani izvor iz EU, citiran u Timesu, ovako je to sročio: “Ako se ne postigne dogovor do kraja ovog tjedna, Britanija će trebati produljenje roka za pregovore. Ako se postigne dogovor ovaj tjedan, Britanija će trebati produljenje.”Ta izjava odražava stav u EU da više nema vremena za pisanje detaljnog, pravno sročenog i vrlo stručnog teksta novog sporazuma o razdruživanju, već jedino u ova dva-tri dana može biti postignut politički dogovor o kompromisu, koji će sljedećih nekoliko tjedana detaljnije razraditi i napisati stručnjaci.

Ali, EU želi da Johnson u subotu pokaže u parlamentu u Westminsteru da ima iza sebe većinu koja će podržati njegovo pregovaračko rješenje. Podsjetimo, parlament je tri puta odbio pregovaračko rješenje iza kojeg je stala premijerka May, a ona je imala formalnu većinu u parlamentu, dok je Johnson tu većinu izgubio čim je postao premijer. Jedan od novih elemenata koji se pojavljuje u pregovorima davanje je mogućnosti dvjema stranama u Sjevernoj Irskoj, republikancima i unionistima, da se demokratski izjašnjavaju o ostanku Sjeverne Irske u posebnom aranžmanu s EU ili o izlasku iz takvog posebnog aranžmana i priklanjanju svim pravilima koja će vrijediti za ostatak UK-a nakon Brexita. Sjeverna Irska mora biti tretirana posebno – a to premijer Johnson posljednjih dana sve jasnije prihvaća u još jednom fotofinišu pregovora o povlačenju – jer svi žele izbjeći pojavljivanje tvrde granice između Irske i S. Irske nakon Brexita.

Backstop samo za Sj. Irsku

Johnsonu je u sporazumu Therese May o povlačenju najviše smetao tzv. “backstop”, zaštitni mehanizam koji je predviđao da se, u nekom trenutku, aktivira nad čitavim Ujedinjenim Kraljevstvom. Ali čini se da sada najnovijim ustupcima ide u smjeru rješenja u kojem bi “backstop” vrijedio samo za Sjevernu Irsku, ne za čitav UK. To je prethodna britanska vlada odbijala kao mogućnost (iako joj je EU to nudio u pregovorima) jer je May smatrala da bi takvo rješenje unosilo podjelu unutar UK. Johnson je, čini se, spreman prihvatiti taj rizik i oko tog ranije odbačenog rješenja graditi svoj uspjeh.