Split – Toronto: do Kanade izravnom avionskom linijom

Kanadski avioprijevoznik Air Transat objavio je da od sljedećeg ljeta uvodi izravne letove između Toronta i Splita. Time će Zračna luka Split dobiti prvu interkontinentalnu liniju. Air Transat povezivat će najveći kanadski grad i Split jednom tjedno od 21. lipnja do 13. rujna 2019. Air Transat će i sljedeće ljeto dva puta tjedno letjeti na relaciji Torotno – Zagreb.

Velik interes za Hrvatsku

– Turizam bilježi nevjerojatan rast na Balkanskom poluotoku, koji se danas među najvažnijim europskim odredištima – kazala je Annick Guerard iz Air Transata i navela da je ta aviokompanija zabilježila veliki interes za Hrvatsku od kada je 2016. počela letjeti u Zagreb.

– Zato se Air Transat ponosi što još više ispunjava tu potražnju, povećavajući svoju ponudu za tri izravna leta iz Toronta u Hrvatsku, uključujući dva u Zagreb – poručila je Guerard i dodala da zahvaljujući povezanim letovima iz Montreala i Vancouvera još više putnika sada može otkriti drugi po veličini hrvatski grad. Zračna luka Split je treći hrvatski aerodorm koji će sljedećeg ljeta imati izravne interkontinentalne linije.

Zračna luka “Franjo Tuđman” već je tim linijama povezana s Kanadom i Južnom Korejom dok će Dubrovnik od iduće turističke sezone izravnim letovima American Airlinesa biti povezan sa SAD-om odnosno s Philadelphijom. Splitski aeordorm je najzaposlenija hrvatska zračna luka tijekom ljeta. Prošle je godine imala 2,8 milijuna putnika, a ove godine očekuje se da će premašiti tri milijuna.

Brojna dijaspora

Lani je pak Hrvatsku posjetilo 136.519 turista iz Kanade, što je bio rast od 24 posto u odnosu na 2016. No letovi između tih dviju zemalja zanimljivi su avioprijevoznicima i zbog brojne hrvatske dijaspore u Kanadi. A to potvrđuje i to što Zagreb i Torotno osim Air Transata povezuje i aviokompanija Air Canada.