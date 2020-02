SPC u Crnu Goru uključio i Rusku crkvu iz Ukrajine

Uz crnogorsko-primorskog mitropolita Srpske pravoslavne Crkve Amfilohija, molitvene litije u Podgorici predvodio je i Onufrije, kojeg su predstavnici SPC-a opisali kao mitropolita kijevskog i čitave Ukrajine, dok ga je ukrajinsko veleposlanstvo u Crnoj Gori nazvalo mitropolitom manjinske Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini.

“Demonokratska država”

Onufrije je u četvrtak rekao da je o narodu Crne Gore imao sliku formiranu tijekom učenja bogoslovije kada je zapamtio da je “hrabar i silan”.

– Ali, kada sam došao ovdje i vidio velik broj ljudi, shvatio sam da ste ljepši i blagorodniji nego što sam i zamišljao – istakao je mitropolit Onufrije. No veleposlanstvo Ukrajine u Podgorici priopćilo je da je neprikladno da predstavnik Ruske pravoslavne crkve komentira unutrašnja pitanja Crne Gore u ime Ukrajine.

– Jedini vladika autokefalne Ukrajinske pravoslavne crkve, mitropolit kijevski i čitave Ukrajine, koji ima potpuno kanonsko zajedništvo s ekumenskim patrijarhom Bartolomejem jest mitropolit Epifanij, koji ne namjerava posjetiti Crnu Goru – tvrde u veleposlanstvu te zemlje.

Otkako je crnogorska Skupština, većinom glasova, usvojila Zakon o slobodi vjeroispovijesti, situacija u Crnoj Gori iz tjedna u tjedan sve je opasnija. Litije vjernika Srpske pravoslavne crkve po gradovima Crne Gore postale su uobičajena pojava i okupljaju sve veći broj građana. Govoreći na temu prosvjeda u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohije rekao je da je vrijeme da se nasilje prekine i da Crna Gora bude „demokratska, a ne demonokratska“.

– Zabrinjava me to što je vlada Crne Gore povukla zakon za majke, a nije smjela. Mada to znači da mogu povući zakone, a Zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji trebaju povući i promijeniti, ne žele, nego ga se drže kao pijan plota – rekao je Amfilohije.

Za sada sve protječe relativno mirno, uz jako policijsko osiguranje, ali strahuje se od većih nemira pa i sukoba. Podsjećamo, riječ o izglasanom zakonu kojim se predviđa da država postaje vlasnik svih vjerskih objekata koji su sagrađeni do prosinca 1918. godine ako vjerske zajednice ne dokažu vlasništvo.

Iza planova stoji Beograd

S jedne strane u tome su sukobu vlada Crne Gore, koja se poziva na donesene zakone, većinu u Skupštini, ali iza kojega na neki način stoje EU i NATO. S druge strane stoje SPC i službeni Beograd koji, kako tvrde, stoje direktno iza litija građana.

Smatra to i srbijanski politički analitičar Žarko Korać koji ističe da se, nažalost, sve to što se trenutačno događa u Crnoj Gori direktno režira iz Beograda te kako se to može vidjeti na niz načina. S time se slaže i prištinski odvjetnik Azem Vlasi koji je u izjavi za RTV Crne Gore rekao da je medijska haranga koja se vodi protiv Crne Gore nalik na onu iz Miloševićevih vremena.