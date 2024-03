Španjolski restoran razljutio goste: Odlučili dodatno naplatiti najbolje stolove

Restoran u španjolskoj Sevilli naljutio je i razočarao goste novim neobičnim pravilom. Ako želite pojesti obrok s pogledom na rijeku Guadalquivir za suncem obasjanim stolom, sada ćete to dodatno platiti. Ako želite jesti za jednim od tri ekskluzivna VIP stola koja obasjava sunce, morat ćete nadoplatiti.

Novom odlukom nije zadovoljno lokalno stanovništvo, ali ni turisti, koji već plaćaju razne troškove poput boravišne pristojbe, piše Fenix magazin. Neki su se na društvenim mrežama i portalima za recenzije žalili da su morali sjediti u sjeni, iako su stolovi na sunčanom dijelu bili slobodni.

Voditelj restorana brani odluku da se najbolji stolovi plaćaju dodatnih 10 eura, naglašavajući da je to jasno navedeno na jelovniku i web stranici restorana. Prema španjolskom zakonu, restorani mogu dodatno naplatiti bilo koju uslugu, ako su to naznačili na vidljivom mjestu. Udruga potrošača FACUA potvrdila je da se radi o legalnoj naplati, no mnogi i dalje kritiziraju odluku koju smatraju bezobraznom prema gostima.

Rasprava o nepopularnoj odluci se nastavlja, a moguće je da će i drugi restorani slijediti ovaj primjer, ili će se restoran, pod pritiskom javnosti, morati predomisliti kako bi opstao.

VIDEO Dodajete li sol svojoj kavi? Evo zašto biste trebali