Šokantno otkriće u radio emisiji: Žena se ponadala cvijeću, ali suprug je imao druge planove

Saznati da vam je partner bio nevjeran uvijek je poražavajuće, ali jedna je žena to saznala uživo u eteru dok je njezin muž izigran da kaže istinu. Razgovor dvoje radijskih voditelja natjeralo je muškarca da prizna svoju aferu nakon što je njegova žena posumnjala, piše Mirror.

U velikom iskušenju, supruga je nazvala emisiju 'Mojo in the Morning' američke radio stanice i priznala svoju zabrinutost zbog svog muža. Radio voditelji su zatim pozvali muža, pretvarajući se da mu nude besplatno cvijeće za nekoga posebnog - i na veliki užas svoje supruge, on je tražio da se pošalju njegovoj ljubavnici - sve to uživo u eteru dok ga je slušala njegova supruga.

Katastrofalno otkriće objavljeno je u eteru, jer je supruga čula kako njezin suprug otvoreno priznaje svoju nevjeru. Isječak poziva objavljen je na TikTok stranici radijske postaje gdje se može čuti kako supruga zove voditelje. Žena je rekla kako je sigurna da je muž vara. Iako je bio daleko, voditelji su ga odlučili pozvati. Nakon nekoliko zvona javio se, a jedan od voditelja pretvarao se da je cvjećar želeći mu poslati besplatan buket.

Ali kada su ga pitali kome da ih pošalje, odlučio je poslati lažno cvijeće drugoj ženi. Voditelj je upitao: "A kakav je odnos druge žene prema vama?" Na što je on iskreno odgovorio: “Ona je prijateljica. Zatim su ga zamolili da snimi glasovnu poruku koju će poslati uz cvijeće, a on je ženi rekao da je "voli", piše Mirror.

