Supruga mu je priznala da ga godinama vara, a on ju sad želi gledati kako to radi

Jedan se muškarac obratio The Sun-ovoj savjetnici za odnose, Deidre, kada je saznao da je njegova žena imala pet ljubavnika tijekom njihovog braka, ali on je odlučio ostati s njom. Umjesto da bude ljut, njega je ovo saznanje napalilo i sada želi da ona to ponovi - dok on gleda.

Ovaj 45-godišnjak objasnio je da je sa svojom suprugom (43) već 18 godina u braku i da je znao da je imala mnogo partnera prije nego što su se upoznali te je sumnjao mu nije uvijek bila vjerna. ‘Kad sam pronašao njezine seksi fotografije - koje nikad nisam vidio - suočio sam se s njom’, rekao je.

‘Slomila se i priznala da je imala vezu s tipom s posla, ali je rekla da je gotovo. Zamolio sam je da bude iskrena o tome je li bilo drugih’, prisjeća se, ‘Sve je izašlo na vidjelo - veze za jednu noć i nekoliko afera. Na njezino i moje iznenađenje, nisam bio ljut. Htio sam znati sve detalje. Što mi je više govorila, osjećao sam veće seksualno uzbuđenje’.

‘Na kraju smo imali nevjerojatan seks - najbolji u zadnjih nekoliko godinama. Od tada je tražim da mi opiše kako su vodili ljubav s njom, kao predigru. U početku joj je bilo neugodno - znam da se još uvijek osjeća krivom - ali sada je sretna što mi može udovoljiti. Istina je da je zamišljanje nje s drugim muškarcima uvijek bila moja velika fantazija’, dodaje.

‘Želim ići korak dalje. Volio bih biti tamo kad se seksa s drugim tipom. Ne želim seks u troje - želim samo biti u sobi i gledati. Ali, ne znam kako to predložiti i ne želim je tjerati na to’, priznaje.

Deidre mu je poručila: ‘Uzbuđuje vas pomisao da vidite svoju ženu kako se seksa s drugim muškarcem - što je poznato kao voajerizam - ali pričati o fantaziji uvelike se razlikuje od stvarnog čina. Možda ćete otkriti da stvarnost stvara neočekivane emocije, poput ljubomore’.

‘S jedne strane, dobro je što ste uspjeli prebroditi ženinu nevjeru. S druge strane, ne zvuči kao da ste shvatili razlog zašto je bila nevjerna. Činjenica da se osjeća krivom i da joj je bilo neugodno razgovarati o tome sugerira da postoje razlozi s kojima se niste suočili ili razgovarali. Upamtite, ona ne dijeli vaše fantazije. Možda neće htjeti imati seks s drugim muškarcem dok vi gledate. Razgovarajte s njom o ovome. Ali, ako joj se ideja ne sviđa, morate prihvatiti njezinu odluku. Pobrinite se da ne kaže da samo da bi vas zadovoljila ili umirila’, savjetuje.

