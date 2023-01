Šokačko sijelo od 1968. u Županji čuva stare običaje od izumiranja

Sve je počelo sada već davne 1968. godine kada su građani Županje odlučili da Šokačko sijelo, koje se tada održavalo u Zagrebu i na koje su rado odlazili, presele u Županju jer su imali što pokazati i ponuditi. Šokačko sijelo vrlo brzo postalo je prepoznatljiva kulturno-umjetnička manifestacija u Županji koja iz godine u godinu okuplja sve više posjetitelja ne samo iz cijele Hrvatske nego i iz inozemstva. Ove godine, od 10. do 21. veljače, održava se 56. Šokačko sijelo čiji je program jučer predstavljen u tradicijskoj kući "Šokačka snaša" u Županji.

Slanina na otvorenom

- Šokačko sijelo je najstarija i najveća kulturno-turistička manifestacija u županjskoj Posavini utemeljena s ciljem promicanja i očuvanja običajnih praksa, narodnih nošnja i drugih osobitosti tradicijske kulture zavičaja i šireg područja Slavonije i zapadnog Srijema. Manifestacija se od 1968. godine, s promjenjivim brojem sadržaja, kontinuirano odvija u Županji u pokladno vrijeme - rekao je direktor Turističke zajednice Županje Kruno Šarić.

Govoreći o 56. Šokačkom sijelu, Šarić je rekao da se radi o manifestaciji koja je uvijek jako dobro posjećena te da velik posjet očekuju i ove godine, pogotovo što više nisu na snazi mjera protiv korone i što su ljudi željni takvih događanja i druženja.

Predstavljanju programa prisustvovali su i stari Županjci koji su govorili o starim običajima koji se sa Sijelom njeguju i danas i tako ih se pokušava sačuvati od zaborava. Zamjenik predsjednika Konjogojske udruge Stari graničar, Vinko Filipović podsjetio je da su Šokci na Sveta tri kralja odlazili po svetu vodu kako bi posvetili pšenicu, stoku i kuću. Tradicionalno se tada ložila vatra i jelo se vani.

- Šokačka sijela održavala su se u Zagrebu, no onda su stari Županjci rekli zašto da se putuje u Zagreb kada se sve to može organizirati i u Županji. Tako je sve počelo i traje do danas. Županjci su vrlo brzo prepoznali Sijelo te je ono postalo jedan od simbola Županje i ovoga dijela Hrvatske. Šokačko sijelo danas pokazuje neke od starih običaja, stare narodne nošnje, a sve se održava u vrijeme pokladnih jahanja. Gostima posebno zanimljiva budu upravo ta pokladna jahanja koja u Županji imaju dugu tradiciju i uvijek su nešto posebno. To je spoj tradicijske kulture i običaja te sadržaja koje organiziraju Grad, Turistička zajednica i brojne udruge - rekao je Filipović.

Kako bi se što bolje dočarali nekadašnji običaji, na predstavljanju programa bio je angažiran jahač na konju. Prisutna su bila i mala djeca odjevena u narodnje nošnje. Žene, odnosno snaše, pekle su krafne, a muškarci kobasice i slaninu na vatri na otvorenom. Sve to pratili su tamburaši, a hladno vrijeme kratilo se uz čašicu rakije i vina.

- Pečenje kobasica i slanine na otvorenome jedan je od starih običaja Šokaca i tradicionalno se naziva mađaranje. Ne znam odakle naziv jer nema veze sa Šokcima, tako da mislimo da je došao s Austro-Ugarskom, ali je desetljećima poslije ostao i udomaćio se. Nekada su ljudi tijekom rada u polju ili u šumi, izvlačeći drva i klade, tako hranili. Na isti način hranili su se i stari graničari koji su čuvali granice od Turaka. Naložili bi vatru na otvorenome i slaninu ili kobasice naboli na grane i pekli te jeli uz kruh i luk. To je bilo uobičajeno - pojasnio je Luka Galović.

Dodao je i kako je nekadašnja slanina bila bez crta mesa, debela četiri prsta i puna masti, za razliku od današnje koja je prošarana mesom i nema puno masti. Podsjetio je i na još neke stare običaje Županjaca poput odijevanja mladih djevojaka u "bule" kako bi ih skrili od Turaka koji su ih otimali i odvodili preko granice. Ako bi ih Turci oteli, stari su ih graničari vraćali, pri čemu bi vrlo često turskim vojnicima oduzimali konje i sedla.

"Među šumama i vodama"

- Nažalost, puno je starih običaja zaboravljeno i o njima se danas samo priča. Mi se trudimo od zaborava sačuvati ove stare običaje koji su dio Sijela. Nekada je "mađarenje" bilo uobičajeno i rašireno, za razliku od danas kada ga od zaborava čuvaju pojedinci i neke udruge. Vrijeme i moderan način života čine svoje - rekao je Galović.

Gradonačelnik Županje Damir Juzbašić kazao je da su protekle dvije godine bile pandemijske, tako da je tek prošle godine manifestacija održana u nešto većem broju, ali opet ne u toj mjeri kao prije korone. - Ove godine se sve vraća na staro te očekujemo velik posjet, i to ljudi iz cijele Hrvatske i iz inozemstva. I ovom prilikom pozivam sve dobre ljude da od 10. do 21. veljače dođu u Županju, dobro se zabave i uživaju u programu koji smo pripremili. Biti će tu za svakoga ponešto - istaknuo je Juzbašić.

Kada je riječ o Šokačkom sijelu, organizatori navode da se programska aktivnost posljednjih godina ustalila na dvadesetak različitih priredbi i događanja na kojima se u 11 dana okupi više od 3000 izvođača i oko 15.000 gledatelja. U programskim aktivnostima koje promoviraju i potiču narodno stvaralaštvo sudjeluju lokalne i zavičajne folklorne i vokalne skupine, svirači na tradicijskim glazbalima, članovi konjogojskih udruga, dječje skupine, pučki pisci i drugi nositelji zavičajnih tradicijskih vrijednosti, kao i gostujuće folklorne i vokalne skupine iz Hrvatske i inozemstva (BiH, Srbije/Vojvodine, Poljske…).

Ovogodišnje Šokačko sijelo održava se od 10. do 21. veljače pod sloganom "Među šumama i vodama". U sklopu programa bit će organizirane izložbe, glazbene radionice, promocije knjiga, radionice zlatoveza... Za 10. veljače najavljeno je svečano otvaranje Šokačkog sijela, a za nedjelju, 12. veljače, pokladno jahanje. Za četvrtak, 16. veljače, najavljeno je otvaranje sajma Zlatne niti na kojem će ove godine biti stotinjak izlagača. Najavljen je i bogat zabavni program u sklopu kojega će koncerte održati više tamburaških sastava, a sve će završiti 21. veljače tradicionalnom seljačkom zabavom.

