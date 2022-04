Sofiya je Ukrajinka koja živi u Zagrebu: Sav prihod koji skupim od pole dancea ide za pomoć Ukrajini

Sofiya se iz Ukrajine doselila prije tri godine u Hrvatsku te ovdje radi i studira digitalni marketing. Svidjela joj se Hrvatska dok je bila u Zadru na Erasmusu, pa si je rekla:' Zašto ne, idemo probati živjeti u Hrvatskoj'.



Njena je obitelj ostala u Ukrajini - dio joj je obitelji u Lavovu gdje je situacija još donekle stabilna, a ima obitelji u Harkivu i Kirovogradu. Nitko od njih ne želi napustiti Ukrajinu.

-' To je tvoja zemlja. Mjesto gdje si se rodio, gdje živiš, gdje imaš puno pozitivnih, nekad i negativnih iskustava i sjećanja tako da ljudi većinom kažu: 'A što ću ja negdje izvan Ukrajine?'. Na kraju dodaje: 'Dom ostaje dom u svakom slučaju'.

Sofiya trenutno radi prodaji, a u slobodno vrijeme bavi se pole danceom gdje skuplja donacije koje šalje u Ukrajinu.

Dečko joj je velika podrška

S dečkom se upoznala na policiji - dok su oboje čekali boravišne dozvole. On joj je sad velika podrška u svakom smislu.

-'Sluša me kad želim pričati, šuti kad želim mir i tišinu'.

-'Puno mi pomaže u emocionalnom smislu budući da sam ovdje sama, bez obitelji, bez prijatelja iz Ukrajine'.

Kako pomoći Ukrajini

Sofiya kaže kako često dobiva upite ljudi kako mogu pomoći Ukrajini.

- 'Preporučam pomaganje nekoj konkretnoj osobi. Tada brže dođe do ljudi kojima stvarno treba pomoć. Ako znate neku osobu iz Ukrajine ili nekoga tko pomaže nekoj ukrajinskoj obitelji, najbolje je pitati njih jer onda to dolazi direktno do sobe koja treba pomoć'.