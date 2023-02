Snovi europarlamentarca:Ukrajina i Velika Britanija za 5 godina zajedno u EU?

Guy Verhofstadt, bivši belgijski premijer i prominentni liberalni zastupnik u Europskom parlamentu, prije tjedan dana plasirao je tezu da bi Ukrajina i Velika Britanija mogle za pet godina zajedno ući u Europsku uniju. Tko je za, pita Verhofstadt, prezentirajući tu tezu kao san u stilu "I have a dream". Na prvu loptu teza zvuči kao vijest iz rubrike "bubnuo i ostao živ". Ali, na drugu, treću, je li takvo što zaista nemoguće?



Iz današnje perspektive, iz ovih okolnosti, svatko će vam radije reći da nije moguće. Ali nije ni nemoguće. Bio bi to senzacionalan obrat sage o Brexitu i sage o proširenju ideje europskih integracija. Bio bi to neočekivan, ali u osnovi pozitivan razvoj povijesti. Možda zvuči kao pusti san jednog od vodećih eurofila u Bruxellesu. Ali i vanjskopolitički komentator Financial Timesa, Gideon Rachman, zastupa tezu da je promjena mišljenja Britanaca o članstvu u Europskoj uniji još uvijek moguća.