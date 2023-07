Snimka s Kornata mnoge uznemirila: Stručnjak objasnio kako se more za 30 sekundi diglo za metar i pol

Neobična snimka s Kornata izazvala je pomutnju na društvenim mrežama. Naime, zabrinuti turist snimao je čamac privezan za mol kada se razina mora u manje od pola minute digla za gotovo metar i pol, a zatim se jednako brzo povukla natrag na normalnu razinu.

U komentarima su se zaredali više i manje duhoviti odgovori poput "Žak Houdek je došao na more" te "Ma to sam se ja popiškio" no u stvarnosti se radi o rijetkoj ali normalnoj pojavi koja se zove 'brza plima i oseka' ili kolokvijalno - šćiga.

Oceanograf s Instituta Ruđer Bošković dr. Ivica Vilibić za Jutarnji list je pojasnio kako se ta pojava u struci zove još i 'meteorološki tsunami', a događa se kada u atmosferi dođe do nagle promjene u tlaku na malom području.

- Šćige su slobodne oscilacije koje nastaju u kanalima i zaljevima. Jače su izraženim u uvalama, pogotovo ljevkastim, dodao je.

Najpoznatiji meteorološki tsunami u Hrvatskoj je zabilježen 21. lipnja 1978. godine u Veloj Luci, kada je raspon oscijalcije morske razine dosegao čak šest metara. Fenomen je tog dana bio vidljiv duž hrvatske obale, a nekoliko sati kasnije i na talijanskoj strani.

