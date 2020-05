Snimatelji: Zašto više nismo autori filmova i serija!?

Dejan Aćimović: Pokretači su ideje pojedinci koji su zalutali na film

Foto: Boris Scitar/PIXSELL 18.04.2006., Zagreb - Dejan Acimovic, glumac u filmu ' Grbavica'. Photo: Boris Scitar/PIXSELL

Nakon što sam pročitao prijedlog novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima kojim se direktore fotografije žele svrstati u grupu neautora i diskreditirati njihov udio u stvaranju filma shvatio sam da ako hitno ne reagiramo i ne usprotivimo se toj nebuloznoj ideji da bi taj zakon mogao biti izglasan i da bi cjela ova farsa moglo jako loše završiti, najgore po hrvatski film. Kako je evidentno da su pokretači ove ideje pojedinci koji su zalutali na film, koji ne razumiju što je to film i kako on nastaje, možda bi ih prije svega trebalo informirati, jer očito to ne znaju, da bi ovim zakonom bila prekinuta tradicija duga skoro osam desetljeća respektabilne autorske suradnje filmskih redatelja i direktora fotografije u hrvatskoj kulturi. Najvjerojatnije ne znaju ni da filmovi Stevena Spielberga; Schindlerova lista, Jurassic park, Amistad, Spašavajući vojnika Rajana, Lincoln bez njegovog prvog i najbitnijeg suradnika Janusa Kaminskog ne bi ni izbliza izgledali tako moćno. Garantiram životom, da ako bi upitali Bernarda Bertoluccia za mišljenje, da bi vam rekao da umjetnička vrijednost ni Posljednjeg tanga u Parizu, XX stoljeća, Posljednjeg kineskog cara, ne bi ni približno bila tako velika da nije bilo Vitorria Storara. Francis Ford Copolla će vam sigurno isto to reći i za Apokalipsu danas. Filmovi Wernera Herzoga; Srce od stakla, Nosferatu i Woyzeck, obilježile su 70-te godine europskog i svjetskog filma, umnogome zahvaljujući čovjeku iza kamere koji se zove Jorg Schmidt-Reitwein. Rainer Werner Fassbinder, zahvaljujući rukopisa Dietricha Lohmanna postao je već kao dvadeset petogodišnjak jedan od najboljih svjetskih redatelja. Tomislav Pinter je svojom umjetničkom virtuoznošću učinio da se filmovi Zvonimira Berkovića, Vatroslava Mimice, Saše Petrovića, Veljka Bulajića, Rajka Grlića svrstaju u najbolja filmska ostvarenja na području bivše Jugoslavije.