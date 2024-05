Snažno nevrijeme i tuča pogodili okolicu Motovuna. Sljedeći tjedan stižu nove nestabilnosti

Snažno nevrijeme praćeno tučom zahvatilo je središnju Istru, osobito područje oko Motovuna. Led je u samo nekoliko minuta prekrio prometnice, zaustavivši promet zbog obilnih oborina. Još uvijek nije poznato je li jako nevrijeme prouzročilo štetu na brojnim voćnjacima i povrtnjacima u tom području, piše HRT.

Danas je u većini krajeva umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Pljuskovi su lokalno izraženiji, a najviše sunčanog vremena je na sjevernom Jadranu. Osim toga, puše slab do umjeren sjeverozapadni i jugoistočni vjetar, na zapadu i unutrašnjosti sjeveroistočni, a uz obalu puše bura. Najviša dnevna temperatura danas je od 18 do 23, na istoku i ponegdje na Jadranu i do 25 °C.

Naime, sutra će na Jadranu biti pretežito sunčano uz jači razvoj oblaka sredinom dana, a poslijepodne možete očekivati mjestimice kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Lici. Ujutro ponegdje u unutrašnjosti magla dok će vjetar uglavnom biti slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i i sjeverozapadni, ujutro uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 13, na Jadranu između 14 i 18 °C, dok će najviša dnevna temperatura biti od 22 do 27 °C.

POVEZANI ČLANCI:

Utorak i u srijedu se može opet očekivati nestabilnije vrijeme s kišnim razdobljima i zahlađenjem.

FOTOGALERIJA Znate li koje su najkišovitije države na svijetu: U jednoj kiša traje i do 7 mjeseci