Snažan potres pogodio Čile, dvoje mrtvih

Potres jačine 6,7 Richtera pogodio je Čile u subotu navečer po lokalnom vremenu. Prema prvim podacima poginulo je dvoje ljudi, javljaju čileanski mediji.

Epicentar potresa bio je 15 km od grada Coquimba i to na dubini od 53 kilometra, navodi američki USGS, ali osjetio se i u Valparaisu i glavnom gradu Santiagu, javlja AFP.

Na tisuće domova ostalo je bez struje, što je pokazalo koliko je potres bio intenzivan, rekao je Ricardo Toro iz Nacionalnog ureda za hitne slučajeve. Ljudi su noće proveli na ulici strahujući od novog potresa.

From 19 floor strong 6.9 #earthquake #Terremoto #Temblor near Santiago de #chile right now 🛑 pic.twitter.com/QVN08k6tZu