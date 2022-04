Smatraju da je kazna od 10 godina zatvora Đoli - preniska

Visina kazne, oslobađajući dio presude te visina dodijeljenih imovinsko-pravnih zahtjeva, razlozi su zbog kojih će se ODO Zagreb žaliti na nepravomoćnu presudu Ivici Đoli (44), poduzetniku, koji je nepravomoćno osuđen na 10 godina zatvora. Teretilo ga se za više prevara i krivotvorenja isprava. Osim što je osuđen na jedinstvenu kaznu od 10 godina zatvora, mora oštećenicima vratiti 4,2 milijuna kuna te platiti 24.628 kuna sudskih troškova. Kako je bio optužen da je više osoba prevario za ukupno 7,7 milijuna kuna, ostatak, odnosno 3,5 milijuna kuna oštećenici mogu potraživati u parničnom postupku.

Đolo je bio nepravomoćno osuđen jer je od siječnja 2006. do studenog 2013. u Zagrebu i Grazu, većem broju oštećenika neistinito predočavao kako može posredovati u kupoprodaji nekretnina, iako to nije namjeravao učiniti. Neistinito im je predočavao da će im pomoći oko realizacije inozemnih kredita. Kako bi ih uvjerio u istinitost svojih navoda, predočavao im je neistinitu dokumentaciju. Nakon što su mu oštećenici povjerovali, predali su mu ukupno 7,7 milijuna kuna.

Protiv Đole, čija je bivša supruga Ivana Delač Đolo, bivša Miss Universa, vodi se više kaznenih postupaka zbog prevara, a on je nijekao da je počinio to za što ga se tereti. Tvrdio je da je on zapravo žrtva, odnosno da su mu zajedno podmetnuli policija i tužiteljstvo.