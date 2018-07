Smajo: Kad dobijemo pravo na kolektivnu tužbu, na redu su naknade

Predstavnici Udruge Franak održali su, u povodu pravomoćne presude Visokog trgovačkog suda o ništetnosti valutne klauzule za CHF kredite i promjenjive kamatne stope, konferenciju za tisak ispred Ustavnog suda RH.

Svim dužnicima koji su ikad imali CHF kredite, njih 125 tisuća, poručili su da će im u sljedećim mjesecima na tribinama i konzultacijama savjetima pomoći da se što bolje pripreme za privatne sudske procese.

– Kolektivna je presuda presedan koji se mora primjenjivati u privatnim tužbama. Zakon o parničnom postupku kaže da, ako se u kolektivnoj tužbi utvrdilo da su potrošači oštećeni, sud u privatnim parnicama ne smije presuditi drukčije. Potrebno je samo dokazati da se kolektivna presuda odnosi na dužnika, da je klijent jedne od onih 8 banaka te da je podigao kredit u CHF u razdoblju na koje se odnosi presuda – pojasnio je čelnik Franka Denis Smajo.

Trajanje pojedinačnih parnica, prema dosadašnjim iskustvima, procjenjuje na oko dvije godine tijekom kojih teku zatezne kamate. U Franku kažu da im predstoji borba da dokažu kako konverzija neće utjecati na dokazivanje ništetnosti ugovora, a imaju planove i za rješavanje nepravilnosti u obračunu ulaznih i izlaznih naknada.

– Franak je trenutačno u borbi za ostvarivanje prava na podizanje kolektivnih tužbi čemu je snažan otpor pružala Martina Dalić dok je bila u Vladi, a sad ćemo ponovo pokušati i kad uspijemo to izboriti, podići ćemo kolektivne tužbe i za ulazne i izlazne naknade – najavio je Smajo. Goran Aleksić, saborski zastupnik Snage, kaže kako će pokušati kroz Sabor progurati zakon kojim bi se sustavno riješile preplate kredita građanima zbog ništetnosti ugovora, no vrlo je skeptičan da će u tome uspjeti.

– Dosad se pokazalo da nisam uspio ni u čemu, vlast je gluha i slijepa za sve ono što radimo, za što je primjer i izjava ministra Marića da u zakonu negdje piše da se oni koji su konvertirali kredite odriču tužbe. To u zakonu nigdje ne piše, on je to sanjao. Na kraju će to završiti na Vrhovnom sudu – zaključio je Aleksić.