Slučaj premlaćivanja migranata za policiju je zaključen, kažnjena samo trojica snimljenih policajaca

Slučaj premlaćivanja migranata za policiju je suspenzijom trojice interventnih policajaca zaključen. Nikakvih dodatnih smjena neće biti jer je policija utvrdila da zapovjedne odgovornosti unutar sustava za nasilje nad migrantima nije bilo.

"Ne postoje nikakve nekakve specijalne naredbe, zapovjedi od ne znam koga iz sustava. Ako ja kao glavni ravnatelj tri puta mjesečno, minimalno, posebno upozoravam da nije dopuštena nikakva upotreba sile, posebno prema ranjivim kategorijama, migrantima, djeci, ženi - znači to kontinuirano ide na teren", kazao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

Snimka premlaćivanja na granicu, koju je ovaj tjedan objavio RTL, digla je na noge cijelu Hrvatsku. Reagirali su premijer Andrej Plenković, povjerenica Europske Komisije za unutarnje poslove Ylva Johansson i brojni drugi, dok se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, nakon određenih prozivki, pitao zašto bi to trebala biti njegova odgovornost.

Hrvatska je policija viša puta bila optuživana za protjerivanje i mlaćenje migranata koje se odvraća s hrvatskog teritorija bez da im se da prilika za traženje azila. Pitanje pushbacka, pogotovo nasilnog, spominje se već godinama

"U mnogim iskazima smo zabilježili i otvaranje vatre, u nekim slučajevima i seksualno nasilje, odnosno seksualno uznemiravanje, nasilje nad djecom", govorili su 16. prosinca 2018. iz Are you serious, podsjeća RTL.

VIDEO Pogledajte spornu snimku: Ljudi s fantomkama i palicama tjeraju i udaraju migrante uz granicu s BiH

Do sada na snimkama nije bilo zabilježeno konkretno nasilje, no učeni su neprimjereni slučajevi poput situacije kada su policajci migrante tjerali da uzvikuju "Dinamo Zagreb". Policiju su migranti optuživali i da im otima stvari te da ih svakodnevno tuku, no to se uvijek do sad demantiralo, a i nikakvih čvrstih dokaza nije bilo, osim njihovih izjava koje su uvijek bile iste: "Uglavnom uzimaju telefone, punjače i drugo", "Jednom su mi uzeli 2 tisuće i 600 eura. A preko lica imaju maske, pa ih ne vidimo".

Međunarodna mreža novinara koja je sve dokumentirala ne vjeruje da je sve ovo odluka pojedinaca, već i da je Europa sa svime jako dobro upoznata. Teško da će policajci ikad javno priznati što se točno događa na zelenoj granici, no da im zbog cijele situacije nije lako, vidi se iz prepiske jedne interne policijske grupe u koji je RTL dobio uvid.

"Je, je, smještaju nam...Stvar je u tome što se radi kako se radi, zna se da se tako radi, to se ne samo tolerira, nego i potiče, a kad nešto izađe van, prave se blesavi, iznenađeni i uvrijeđeni. U sad ti idi dalje radi, znaš što se očekuje, a ne znaš hoće li te tko zbog toga stisnuti..."

"Da, sami su otišli u šumu, skinuli oznake, stavili fantomke, tjerali ljude preko granice... Nama stvarno svašta pada na pamet, valjda od dosade..."

"A, da...mi smo inače poznati po tome da djelujemo samovoljno... Idemo maricama di hoćemo i vozimo koga hoćemo u službenim autima."

Trojica interventnih policajaca uhićena su, no postavlja se pitanje tko će od nadležnih ljudi zbog ovog slučaja odgovarati.

"Mi nemamo nikakvu apsolutnu nultu toleranciju prema nasiju i apsolutno je nemoguće da bi netko naložio rekao ili podržavao bilo kakvo udaranje bez obzira na intenzitet ovog slučaja koji je - je li ga udario manje, jače, bilo kako, na bilo koji način - tu je stvarno nulta tolerancija", poručio je prije četiri dana načelnik Uprave za granicu Zoran Ničeno.

"Ne vjerujem da je itko dao zapovijed za to. Jer, kažem, slučaj je očito izoliran. I to se nadam da smo riješili", poručio je predsjednik Zoran Milanović. Utvrđen je samo individualni prekršaj troje istarskih policajaca te je, prema svemu sudeći, za policiju slučaj zaključen.