Slovenija će na samitu EU-a predložiti kandidatski status za BiH

Slovenski premijer Robert Golob izjavio je u petak da će na na samitu EU-a idućeg tjedna predložiti da se status kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji dodijeli i Bosni i Hercegovini.

Završavajući dvodnevni "posjet upoznavanja" s institucijama u Bruxellesu, tijekom kojega je razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a onda i predsjednikom Europskog vijeća Charlesom MIchelom, novi je slovenski premijer u izjavi za novinare kazao da će Slovenija predložiti da i BiH dobije status kandidata, te pozdravio pozitivno mišljenje Komisije u pogledu statusa Ukrajine i njezine europske perspektive.

Što se tiče prijedloga da uz Ukrajinu i Moldaviju status kandidatkinje dobije i BiH, realnost je takva da to može spriječiti i jedna jedina članica, no nadam se da će "pobijediti razum", kazao je slovenski premijer.

"Nadam se da će pobijediti razum, premda je u prošlosti dolazilo do zloporabe prava veta koje su pojedine članice koristile kao instrument pritiska za vlastite interese koji nemaju nikakve veze s europskim vrijednostima", rekao je Golob.

Potvrdio je da je upoznat sa sadržajem pisma koje je u smislu potpore kandidaturi BiH za članstvu u EU-u Charlesu MIchelu uputio predsjednik Slovenije Borut Pahor.

U pismu se Pahor zauzeo za dodjelu statusa kandidatkinje u EU Bosni i Hercegovini bez posebnih uvjeta, ustvrdivši da bi to u BiH ojačalo proeuropske snage, te ubrzalo dinamiku prilagođavanja te države europskim normama. Upozorio je na opasnost da BiH nakon pozitivnih odluka o Ukrajini i Moldovi ostane izvan fokusa EU-a.

S Pahorovom ocjenom da BiH zbog posebne situacije zaslužuje da postane kandidat za članstvo bez uvjeta, odnosno prije predviđenih tehničkih postupaka složio se i premijer Robert Golob, istaknuvši i važnost brže procesa integriranja svih država zapadnog Balkana.

"Vjerujemo da zapadni Balkan zaslužuje posebni tretman kao Ukrajina, Moldavija i Gruzija, a posebno one države koje su bile u ratu, a same nisu odgovorne za to što ne mogu ispuniti tehničke uvjete", kazao je u Bruxellesu slovenski premijer.