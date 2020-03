Našli ga u kanali s 4,63 promila alkoholla u krvi - čudo što je živ

Nije pravo pitanje kako je mogao voziti toliko pijan, nego kako je uopće ostao živ. Čak 4,63 promila alkohola u krvi izmjerena su 42-godišnjem vozaču iz Donje Motičine nadomak Našica u subotu, i to ne u zoru, nego popodne. Razina od 4 do 5 promila u čovjekovu organizmu, naime, izaziva komu, hipotermiju, respiratorni i krvožilni zastoj te moguću smrt. Policija ga je pronašla u kanalu, u slupanom automobilu, no njemu, i to je nevjerojatno, nije bilo praktički ništa.

Prijeti mu maksimalna kazna

– Pri slijetanju s kolnika, u subotu oko 18.50 sati na cesti između Martina i Donje Motičine, lakše je ozlijeđen 42-godišnji vozač. Utvrđena mu je prisutnost alkohola u krvi od 4,63 grama po kilogramu – priopćila je PU osječko-baranjska ističući kako je riječ o alkoholnom rekorderu. Vozač je prevezen u bolnicu u Našice, a potom i uhićen.

Prvi je to put, zanimljivo je, da ga je policija uhvatila pijanoga za upravljačem. A skupo će ga to stajati – prijeti mu, navela je policija, maksimalna kazna od 42.300 kuna, zabrana vožnje na tri mjeseca i 12 negativnih prekršajnih bodova. Taj je broj bodova dovoljan i da mu se poništi vozačka dozvola pa, dogodi li se to, morat će ponovno u autoškolu, ali tek za dvije godine.

Da bi “napuhao” 4,63 promila, prosječan muškarac od 75 kilograma treba popiti najmanje 5,8 litara piva, ili 2,7 litara vina, ili 8,5 decilitara rakije, i to u kratkom roku, gotovo eksirati.

– Medicinski gledano, 4 promila su donja granica smrtne doze pa je on, po pravilu, trebao biti ili u dubokoj komi ili mrtav. Zaista je nevjerojatno da je još i vozio u takvom stanju, i za “istreniranoga” je to previše – ističe dr. sc. Boris Dumenčić, voditelj Odjela za sudsku medicinu KBC-a Osijek.

– Morao je biti u polusvijesti, u polukomi, dezorijentiran, bez ikakve koordinacije, s nesvjesticom ili dvoslikama, a puka je sreća što životno nije ugrozio sebe i druge u prometu – rezimira on.

Razina od 3,5 do 4 promila smatra se teškom intoksikacijom alkoholom. Više od 5 promila se u medicinskim priručnicima i ne spominje.

Muškarac iz Donje Motičine, inače otac troje djece, nije nam jučer odgovarao na pozive. Njegovi sumještani tvrde da nije problematičan.

Pije kad ima novca

– Ne sjedi on svaki dan po gostionama, više je kampanjac, napije se tu i tamo, kad ima novca. Doživio je tešku prometnu nesreću prije 20 godina, izgubio je nogu, a nije tada on vozio – pričaju suseljani.

Hrvatska javnost pamti još neslavnih rekordera. Primjerice, s 4,9 promila u krvi završio je 21-godišnjak u protekloj novogodišnjoj noći u bjelovarskoj bolnici. Nestvarna 7,44 promila utvrđena su 25-godišnjaku iz Makarske 2003., pri intervenciji zbog obiteljskog nasilja. Bjelovarski policajci su 2014. na psihijatriju doveli 30-godišnjaka sa 6,26 promila. Riječanin je uhvaćen na autocesti Zagreb – Rijeka s 4,72 promila koncem 2011. S 5,32 promila zatečen je 50-godišnji biciklist u Baranji u prosincu 2015...