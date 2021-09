Škoro se oglasio nakon Penavine objave: Ne želim imati posla s njima, takvi nemaju pravo zvati me prijateljem

Miroslav Škoro prvi se put oglasio nakon objave Domovinskog pokreta da će se njihov novopečeni član Ivan Penava kandidirati za predsjednika stranke.

Kako je objasnio, svatko tko se odlučio pridružiti 'njihovoj ekipi' isti je kao i oni te s njima ne želi imati posla, a njegovu objavu na Facebooku objavljujemo u cijelosti:

''S obzirom na činjenicu da me puno novinara i prijatelja zvalo da komentiram ulazak Ivana Penave u Domovinski pokret, evo ću to i učiniti u ovaj kasni sat, jednom istinitom pričom iz djetinjstva mog pokojnog oca Ivana. On je, tako kažu, prohodao kao dijete od skoro četiri godine. Tad je već znao i pričati, pa je rekao svojoj materi: "Nu, majko, ja 'odam!", a ona mu je odgovorila: " Neka, moj Ivane, moga' si i prije."

Međutim, nakon svih laži, fotomontaža i mjenjanja brava koju je v.d.-ekipa upriličila nakon moje ostavke, napadajući pri tom obitelj i mene, poručujem slijedeće: Svatko tko je ostao s tom ekipom ili im se pridružuje i pristaje biti njihova marioneta, isti je kao i oni. S takvima ne želim imati posla i dok su s njima, nemaju me pravo zvati prijateljem.

Svoju budućnost graditi ću kao i do sad, kročeći putem na kojem nema ni jednog drugog interesa, osim interesa običnog čovjeka'', napisao je Škoro u statusu.