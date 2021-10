Škoro o odnosu s Penavom: U zadnja dva vrlo teška mjeseca nije me ni jednom nazvao

Miroslav Škoro, bivši šef Domovinskog pokreta, sada član kluba Suverenista i još uvijek potpredsjednik Sabora, komentirao je svoj odnos s Ivanom Penavom, njegovim nasljednikom na čelu Domovinskog pokreta.

- Nismo se čuli. To je jedna zanimljiva teza koja se provlači cijelo vrijeme o tome kako smo mi u nekim prijateljskim odnosima i moram iskoristiti ovu priliku da kažem da Penava čovjek kojeg ja poznajem i s kojim sam imao prigodu sresti se par puta. No, međutim, biti prijatelj, ako je po definiciji biti prijatelj oni koji se poznaju u nuždi i nevolji, definitivno nisam bio s gospodinom Penavom - kazao je Škoro za RTL.

Jeste li prije bili prijatelji s gospodinom Penavom?

- U zadnjih dva mjeseca, vrlo teških dva mjeseca za moju obitelj i za mene, nije mi ni jednom nazvao.

Razočarao vas je u tom trenutku i sada više nije vaš prijatelj?

- Gledajte, da bi vas netko mogao razočarati, morate se prije s njim oduševiti. Tako da nije me razočarao.

Niste nikada ni bili prijatelji?

- Nismo, mislim što je to sad bitno. Ja sam rođen u Višnjevcu 1962. godine imao nekoliko prijatelja cijeli svoj život, a nekoliko sam stekao u međuvremenu, ali ne bi gospodina Penavu ubrojio u to.

Nije bilo potrebe da mu čestitate na izboru?

- Pa ja mislim da se nitko nije ni iznenadio činjenicom da je gospodin Penava izabran za predsjednika Domovinskog pokreta. To smo znali i vi i ja još u kolovozu. Dakle, stranački vrh je to odradio, čini me se po onoj staroj Staljinovoj kada su izbori dobro pripremljeni ne treba ih i održati. Tako da, čestitam mu ovom prigodom - kazao je Škoro.

Video - Miroslav Škoro o ulasku u klub Hrvatskih suverenista