Škola nekoliko puta zvala policiju zbog pobunjenih roditelja, ravnatelj: 'Ovo je mobing'

Ravntelj šibenske Osnovne škole "Tin Ujević" Vladimir Braica tvrdi kako dio roditelja radi pritisak na djelatnike škole kako bi se ukinula obaveza nošenja masku u razredima.

"Od prošlog tjedna sam dobio nekoliko mailova od strane roditelja učenika iz viših razreda, traže da škola ukine odluku o nošenju maski. Imamo od 20 do 28 učenika u razredima i to nije moguće. Tu odluku je donio netko iznad mene, to je viša instanca, ja je samo provodim. Mislimo o dobrobiti, zdravlju i sigurnosti učenika. To nam je prioritet", rekao je Braica za ŠibenikIN i dodao kako je troje roditelja prije dva dana ušlo u školu te remetilo nastavu.

"Na porti smo osigurali dežurstva tehničkog osoblja. Odraslima prilikom ulaska mjere temperaturu i mogu svi ući uz odobrenje ravnatelja, ali idemo na to da se ne zadržavaju nepotrebno i da nose maske na licu. Troje roditelja je ušlo bez maske, odgurnuli su domara, s ljutitim uzvikom ‘ja ne nosim nigdje maske’. Došli su u učionicu Hrvatskog jezika, ometali nastavu i obraćali se nastavnici na neumjesan način. Zvao sam policiju jer to tretiram kao remećenje nastave, odnosno javnog reda i mira. Mi ih ne možemo izbaciti iz škole, rekao sam i domaru da ne smije nikoga izbaciti. A kako se to događa tri dana zaredom, jedna smo od rijetkih škola čija su vrata zaključana", ispričao je.

Nakon incidenta, u srijedu poslijepodne desetak se roditelja okupilo ispred škole, a doznaje se kako su okupljanje dogovorili preko Facebook grupe "Veliki za Male - skinimo maske s dječjih lica".

"Sinoć je bio nekakav prosvjed. Opet smo zvali policiju, koja nam je osigurala da se osjećamo sigurnije, ali nije bilo postupanja. Policajci su pitali roditelje što rade, a oni su rekli da pričaju o djeci jer se nisu dugo vidjeli", kaže Braica, a policija potvrđuje kako su zaprimili njegovu prijavu.

"Izlaskom na teren, službenici su zatekli 10 do 12 roditelja, nisu imali nikakve transparente, nisu izvikivali parole. Prilikom prikupljanja saznanja su kazali da su se okupili jer se dugo nisu vidjeli i da pričaju", rekla je Marica Kosor, glasnogovornika policije, koja je potvrdila da su u školi bili i dan ranije.

"Imamo i jedan događaj od 8. rujna kad je došla majka u školu, negodovala je zašto dijete nosi masku. Ocijenjeno je da se nije radilo o remećenju javnog reda i mira", kaže.

Vladimir Braica tvrdi da u njegovoj školi zasad nije moguće organizirati nastavu uz razmak te da su u tom slučaju maske obvezne. Također, rekao je kako osoblje osjeća golemi pritisak zbog pobune dijela roditelja.

"Riječ zlostavljanje je prejaka, ali to je zasigurno mobing. Radi se o zahtjevima za ukidanjem maske i vrijeđanjima, upućivanju vulgarnih izraza tehničkom osoblju i nastavnicima. Svi se solidariziramo i pratimo situaciju, cijeli kvart je jučer pratio događaje ispred škole. Također, ti roditelji ometaju nastavu tjelesnoga, koja se odvija u dvorištu, zaustavljajući učiteljice. Tu sam ujutro i popodne, ružna je situacija. S tim neće postići ništa, adresa na koju se trebaju obratiti je ministarstvo ili HZJZ. Mogu se samo zapitati zašto se to događa samo u našoj školi, a ne u drugima. Nemamo materijalne uvjete da nabavimo još 150 klupa. Osjeća se neizvjesnost u zraku, bilo bi dobro da to ne rade", rekao je ravnatelj, a nitko od roditelja na upit portala ŠibenikIN nije htio komentirati njegove navode.