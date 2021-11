Skijaši ne odustaju, Italija i Bosna zamjena za Austriju

Hrvati su usporili s rezervacijama skijanja, ali, kako zasad stvari stoje, neće odustati od skijanja ni zbog zaključavanja u Austriji, a ni zbog omikrona. Lockdown u Austriji, kamo tradicionalno na zimski odmor odlazi ponajviše naših građana, pokvario je planove manjini koja je planirala već na prosinačka otvorenja ski-sezone, a ostali uglavnom mirno promatraju razvoj situacije. Za zemlju u kojoj su do 13. prosinca zatvoreni restorani, barovi, božićni sajmovi, hoteli..., i u koju su može ući samo uz potvrde o cijepljenju, o preboljenom COVID-u (ne starije od 180 dana) ili s negativnim PCR testom (moraju ga imati i djeca starija od 12), nove rezervacije jesu zamrle, ali otkazi su izuzetak. Skijaši koji su planirali na popularna ski-otvorenja pomiču termine, a poneki se, s ništa manjom željom da ove zime napokon stanu na skije, prebacuju u Italiju, Sloveniju, Francusku ili Bosnu. Koliki će biti minus za Austriju i hoće li ga uopće biti, ovisi o mjerama nakon 13. prosinca.

Masovno se cijepili

Posljednje normalne pretpandemijske ski-sezone ta je zemlja, inače, imala oko 280.000 noćenja gostiju iz Hrvatske, od čega više od trećine tijekom siječnja.

– Zasad nema velike drame ni pretjeranih oscilacija u bukingu. Malo se usporilo u odnosu na tjedne prije austrijskog lockdowna, ali prodaja skijanja ove je godine odlično krenula, poslije ljeta smo iz tjedna u tjedan bilježili broj prodanih skijaških aranžmana gotovo navlas kao i 2019., a sada sve ovisi isključivo o koroni i mjerama u zemljama domaćinima. Sad se, nažalost, spominje da bi i Slovačka, koja je također zanimljiva dijelu naših skijaša, mogla pooštriti epidemiološke mjere, a takve stvari su i jedino čega se pribojavamo. Što se tiče želje i spremnosti naših skijaša da odu na zimovanje, tu smo mirni – kaže prvi čovjek turističke kompanije Uniline Boris Žgomba.

Loša je vijest da je nova varijanta koronavirusa, identificirana u Južnoafričkoj Republici, jučer potvrđena i u Austriji. Ali, u domaćim agencijama kažu da oko omikrona zasad nema nervoze ni upita. Možda i zato što su se hrvatski skijaši masovno cijepili, a sve više njih, kazuju agenti, cijepi i djecu.

– Da, virus sam po sebi nije tema. Otkako se Austrija zatvorila, ljudi uglavnom zovu i pitaju za skijanje u Italiji ili Bosni i za te dvije zemlje trenutno i imamo najviše novih rezervacija. Do masovnih odlazaka na skijanje ima još mjesec dana, a oni koji su uplatili Austriju uglavnom strpljivo čekaju da vide kakve će mjere za ulazak u tu zemlju biti nakon 13. prosinca. Svi se nadamo popuštanju, a koliko su se ljudi uželjeli skijanja, potvrđuje nam i to što je za vikend na ski-openingu na Kronnplatzu bilo i petstotinjak hrvatskih skijaša. Potvrda za to je i što nam, nakon što je na mnogim skijalištima proteklih dana pao snijeg, sad telefoni opet stalno zvone – otkriva Dalibor Čanaglić, voditelj skijanja u agenciji Palma Travel.

Unatoč optimizmu i želji za skijanjem, neizvjesno je tko će do kraja zime prevladati, volja za putovanjem ili korona. Ali iz iskustva, u domaćim agencijama znaju da je mnogim našim skijašima ove zime najvažnije da odu na skijanje, a manje je važno koja će to zemlja i skijalište biti. Pritom, nisu se samo skijaši zaželjeli inozemstva.

Otpao advent u Beču

O raspoloženju da se putuje izvan granica svjedoči, recimo, i podatak da je čarter-let iz Zagreba za Novu godinu u Portugalu, po cijeni od 5000 kuna, već rasprodan.

– Skijaši se pokazuju pogotovo čvrstima u odluci da ne odustanu od plana. Neki će možda još ove zime preskočiti skijanje, ali među onima koji su odlučili ići, otkazivanja nema. Za razliku od onih koji su, primjerice, planirali na advent u Beču ili Salzburgu, te već sad možda i deset posto njih želi svoj novac natrag – veli direktorica agencije Mondo Travel Tanja Pilat..•

Dalibor Čanaglić,voditelj skijanja u Palma Travelu

Do masovnih odlazaka na skijanje ima još mjesec dana, a oni koji su uplatili Austriju uglavnom čekaju informaciju kakve će mjere biti nakon 13. prosinca

Turističkih grupa iz Hrvatske za JAR nije bilo ni prije pandemije

Vijest da su znanstvenici u Južnoafričkoj Republici identificirali novu varijantu COVID-19 zasad ne koleba Hrvate koji planiraju neko daleko putovanje. Sam JAR nije ni prije bio u fokusu naših građana, zadnje grupe domaće su agencije imale prije pandemije, a sada je zapečaćena mogućnost da ih bude u dogledno vrijeme. “Imali smo planiranu grupu od tridesetak putniku za veliku turu, JAR, Zimbabve, Bocvana..., lani u ožujku, no putovanje je otkazano, jer je po povratku iz Južnoafričke Republike obavezna karantena.U planu je polazak za proljeće 2022., ali bojim se da neće biti interesa... “, kaže Ana Magdić, voditeljica prodaje Palma Travela. Slično govore i u Mondo Travelu. Ali, kažu, za razliku od JAR-a, neke daleke destinacije dosta su tražene. Dobro im idu New York, Dubai, Jordan, Maldivi... “Čak i bolje od Europe, možda zato što ima manje testiranja nego za neke europske zemlje”, kažu u Mondo Travelu.