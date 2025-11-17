Škare-Ožbolt o ulasku u razrušeni Vukovar: 'Tuđman je bio užasnut. Vidjelo se da je u šoku, oči su mu često bile suzne'

Povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara ponavljamo intervju koji je objavljen u studenom 2021. godine.
U trenutku kada je nakon tromjesečne opsade slomljena obrana Vukovara, nakon koje su u grad ušle i srpske paravojne postrojbe i Jugoslavenska narodna armija, bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt bila je glasnogovornica Ureda prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Dakle sudionik događaja koja je iz prve ruke svjedočila što se sve u tim trenucima dodvijalo na Pantovčaku. Za Obzor govori kako je reagirao sam predsjednik Tuđman, što se tih dana sve pokušavalo napraviti da ne dođe do najgorega, ali i budućnosti grada i dalje duboko podijeljenog kojemu se ne dozvoljava da zaboravi na bol i patnju.
