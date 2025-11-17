Naši Portali
OTKRILA KAKO JE REAGIRAO PREDSJEDNIK

Škare-Ožbolt o ulasku u razrušeni Vukovar: 'Tuđman je bio užasnut. Vidjelo se da je u šoku, oči su mu često bile suzne'

Zagreb: Vesna Škare Ožbolt na Zrinjevcu održala konferenciju za medije
Marin Tironi/PIXSELL
Autor
Petra Maretić Žonja
17.11.2025.
u 16:55

Situacija prije pada Vukovara bila je dramatična. Predsjednik Tuđman i hrvatska Vlada na svaki način nastojali su osigurati deblokadu Vukovara. JNA je kršila svako primirje. Bilo je dogovoreno 13 prekida vatre. Ni taj posljednji se nije poštivao, kazala je Škare-Ožbolt.

Povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara ponavljamo intervju koji je objavljen u studenom 2021. godine.

U trenutku kada je nakon tromjesečne opsade slomljena obrana Vukovara, nakon koje su u grad ušle i srpske paravojne postrojbe i Jugoslavenska narodna armija, bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt bila je glasnogovornica Ureda prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Dakle sudionik događaja koja je iz prve ruke svjedočila što se sve u tim trenucima dodvijalo na Pantovčaku. Za Obzor govori kako je reagirao sam predsjednik Tuđman, što se tih dana sve pokušavalo napraviti da ne dođe do najgorega, ali i budućnosti grada i dalje duboko podijeljenog kojemu se ne dozvoljava da zaboravi na bol i patnju.

Avatar Joannes decimus
Joannes decimus
17:31 17.11.2025.

Sutra bude neki incident u Vukovaru. Krenule su provokacije u stilu KOS-a. Milanović ne dolazi, dakle zna da će biti nešto neugodno.

Avatar alteralterego001
alteralterego001
18:11 17.11.2025.

Tuđman je najveći Hrvat u povijesti i bio je na pravom mjestu u pravo vrijeme, hvala dragom Bogu. Ako se i malo realno pogleda kakve su nam šanse bile da stvorimo državu i obranimo je, napravio je čudo nad čudima. Samostalnoj državi Hrvatskoj apsolutno nitko u svijetu nije bio sklon od SAD, Europe do Rusije. Prije početka rata bili smo razoružani zahvaljujući Hrvatskim komunistima, nametnuli su nam sankcije na oružje, a KOS i Jugo srpska propaganda kroz sve moguće diplomatske kanale je samo vikala da smo Us-taš-e i da se obnavlja NDH. Realno gledano u to vrijeme bili smo u 10 puta goroj situaciji nego Ukrajina danas ali je Tuđman napravio nemoguće i uz to je cijelo vrijeme prije svega gledao da smanji što je više moguće Hrvatske žrtve.

UK
ukrajina
18:06 17.11.2025.

Zašto sakrivamo da je Tuđman izdao Vukovar ?

