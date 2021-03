Škare Ožbolt: Moj program ni u jednoj rečenici nema podudarnosti s Mostovim

Kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Vesna Škare Ožbolt ustvrdila je u subotu da je njezin program i program njezina tima potpuno originalno djelo i kako su neistinite tvrdnje da je riječ o plagijatu, istaknuvši da to izjavljuje pod punom moralnom i kaznenom odgovornošću.

Vesna Škare Ožbolt je u telefonskoj izjavi Hini komentirala medijske navode da je njezin program "rijetko viđen plagijat" i da je "od riječi do riječi prepisala program od Mosta".

Spomenute navode ocijenila je neistinitim i napomenula kako se to može provjeriti na stranicama njezine gradonačelničke kampanje.

"Na stranicama se može vidjeti da moj program i program moga tima u kojemu su, među ostalima i docenti i doktori znanosti, ni u jednoj rečenici nema podudarnosti s Mostovim programom iz 2017.", izjavila je Škare Ožbolt.

Dodala je kako je svjesna da će kampanja za čelnu osobu hrvatskoga glavnog grada "biti utrka na 100 metara s preponama i preprekama, podmetanjima i hakiranjima".

VIDEO Vesna Škare Ožbolt: Podržavaju me i neki HDZ-ovci, a borit ću se i za one koji mi nisu ideološki skloni

Jutarnji list je u subotu objavio da je kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Vesna Škare Ožbolt plagirala izborni program Mosta i njihova kandidata na izborima za zagrebačkoga gradonačelnika 2017. Marka Sladoljeva.

"Njezina rješenja čak su i za hrvatske prilike rijetko viđen plagijat. Mnoge rečenice, pa i cijeli pasusi doslovce su prepisani - od riječi do riječi, od slova do slova, od zareza do zareza - iz izbornoga programa Mosta i njihova tadašnjega gradonačelničkog kandidata Marka Sladoljeva, objavljenog uoči lokalnih izbora u Zagrebu u proljeće 2017.", objavio je Jutarnji list.

Troskot zahvalio na reklami

Nakon toga je Mostov kandidat za zagrebačkoga gradonačelnika Zvonimir Troskot objavio na facebook profilu kako je iznimno neugodno iznenađen činjenicom da je njegova protukandidatkinja Vesna Škare Ožbolt "prepisala velik dio programa Mosta iz 2017." te joj "zahvalio na reklami".

"Iako mi je gospođa Vesna Škare Ožbolt simpatična protukandidatkinja, moram priznati da sam iznimno neugodno iznenađen činjenicom da je od riječi do riječi prepisala veliki dio programa Mosta iz 2017.", napisao je Troskot i prenio naslov Jutarnjeg lista: "Ekskluzivno Rijetko viđen plagijat: Vesna Škare Ožbolt od riječi do riječi prepisala program od Mosta!"

Troskot je ocijenio kako je takav postupak "samo potvrda da Most ima najkvalitetniji stručni tim, a nažalost neki kandidati imaju ambiciju, ali ne i viziju, kao ni stručan tim potreban za vođenje tako velikog sustava kao što je Grad Zagreb ako je sve što mogu ponuditi copy-paste tuđeg rada".

Naglasio je, uz ostalo, da je Most za ove izbore, u suradnji s cijelim timom iznimno kvalitetnih stručnjaka, pripremio ozbiljan program koji nudi novu sliku i viziju razvoja Zagreba.