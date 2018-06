Sjevernokorejski mediji summit proglasili velikim uspjehom

Sjevernokorejski državni mediji pohvalili su u srijedu summit između Kima Jonga Una i Donalda Trumpa kao velik uspjeh naglašavajući ustupke američkog predsjednika i mogućnost novog doba mira i napretka na Korejskom poluotoku. Summit nazivaju "susretom stoljeća".

Prema izvješću korejske državne novinske agencije KCNA-e Trump je izrazio nakanu da obustavi američko-južnokorejske vojne vježbe, ponudi sigurnosna jamstva Sjevernoj Koreji i ukine sankcije protiv nje kad se odnosi poprave.

Američki predsjednik na konferenciji za novinare u utorak je rekao da bi htio ukinuti sankcije protiv Sjeverne Koreje, no da se to neće odmah dogoditi.

Kim i Trump pozvali su jedan drugoga u svoju zemlju i obojica su to "rado prihvatila", prenosi KCNA.

Summit, prvi između sadašnjega američkog predsjednika i sjevernokorejskoga vođe, u jakom je kontrastu sa sjevernokorejskim nuklearnim i balističkim pokusima i ljutitom izmjenom uvreda između dvojice vođa prošle godine zbog kojih je jačala zabrinutost da bi mogle dovesti do rata.

"Kim Jong Un i Trump zajednički priznaju činjenicu da je važno pridržavanje načela korak po korak i simultanih akcija u postizanju mira, stabilnosti i denuklearizacije na Korejskom poluotoku", piše KCNA.

Trump je potvrdio da SAD neće održavati vojne vježbe s Južnom Korejom dok Sjeverna Koreja pregovara u dobroj vjeri o denuklearizaciji.

"Nećemo izvoditi vojne vježbe tako dugo dok pregovaramo u dobroj vjeri", kazao je Trump za Fox News u intervjuu u Singapuru nakon summita.

"To je dobro iz mnogih razloga, a osim toga uštedjet ćemo silan novac", rekao je Trump. "Znate, te stvari koštaju. Mrzim gledati kao poslovni čovjek, ali uvijek kažem, koliko će to koštati?"

Američki republikanski senator Lindsey Graham rekao je da je taj Trumpov razlog za obustavljanje vježbi "besmislen". Za CNN je rekao: "To donosi stabilnost. Upozorenje je Kini da se ne može samo preuzeti cijela regija. Zato odbijam takve analize da je to preskupo, no prihvaćam prijedlog - povucimo se iz vojnih vježbi i vidimo možemo li naći bolji način", kazao je.