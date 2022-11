Sjeverna Koreja ispalila deset balističkih projektila. Južna Koreja joj uzvratila

Sjeverna Koreja je u srijedu ispalila barem 10 raketa različitih tipova, a jedna je pala blizu južnokorejskih teritorijalnih voda, što je "prvi takav slučaj", istaknula je vojska Južne Koreje koja je objavila uzbunu za zračni napad na njezin otok.

"Ovo lansiranje sjevernokorejske rakete je veoma neuobičajeno i neprihvatljivo jer je prvi put pala blizu južnokorejskih teritorijalnih voda, južno od demarkacijske crte" otkad je poluotok podijeljen, rekao je novinarima Kang Shin-chul, operativni zapovjednik združenog stožera.

Južnokorejski borbeni zrakoplovi ispalili su tri projektila zrak-zemlja kao odgovor na lansiranja sjevernokorejskih projektila.

Južnokorejske vlasti su u srijedu pozvale stanovnike otoka Ulleungda, pokraj istočne obale, da se sklone u bunkere pošto je Sjeverna Koreja ispalila tri balističke rakete kratkog dometa, rekao je Seul.

Foto: YONHAP NEWS AGENCY/REUTERS

Vlasti su na državnoj televiziji objavile upozorenje zbog zračnog napada i pozvale stanovnike Ulleungda da se "evakuiraju u najbliže sklonište".

Južnokorejski predsjednik Yoon Suk-yeol sazvao je sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog ovog događaja koji je, ističu analitičari, jedan od "najagresivnijih i prijetećih" u novije vrijeme.

Imagine watching TV this morning to the sound of an air raid alarm due to North Korean missiles pic.twitter.com/RrizYAlKXY