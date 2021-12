Sjekirom razbijao vrata trgovina i kioska, pa krao cigarete i butelje vina

Pod svaku cijenu doći do cilja. Odnosno plijena. To je vjerojatno bila ideja vodilja 46-godišnjaka kojeg je zagrebačka policija osumnjičila za pet krađa, a "pomoćni" rekvizit u tim krađama bila mu je - sjekira.

Sumnjiči ga se da je od 19. travnja 2020. do 24. studenog 2021. na području Trešnjevke, u noćnim satima, došao do kioska u Ulici Josipa Hatzea, odnosno do tri trgovine u Ulici Ante Žaje te Ozaljskoj. U jednu od trgovina u Ulici Ante Žaje je dva puta provalio i to tako da je uz pomoć sjekire razbio ulazna vrata. Napravio je otvor kroz koji je potom ušao u prostor.

Uglavnom je otuđivao najčešće cigarete različitih proizvođača, dok je u jednoj provali iz trgovine uz cigarete otuđio i 10 butelja vina te u drugoj trgovini uz cigarete je otuđio i novac. Ukupna šteta je 15.000 kuna.

