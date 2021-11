Šimunić: Sada ispada da podmićivanje nije kazneno djelo, iskreno sam razočaran

Želim vjerovati u institucije ove zemlje, ali iskreno sam razočaran, komentirao je bivši zviždač Viktor Šimunić USKOK-ovo rješenje prema kojoj je odbačena prijava protiv HDZ-ovog Žarka Tuškea i bivšeg gradonačelnika Oroslavja Emila Gredičaka zbog podmićivanja.

- Ovo je nevjerojatno i apsurdno. Tek sad kad sam na funkciji, vidim da je političaru sve na dlanu ako hoće biti pokvaren i koruptivan i ovaj odbačaj samo to dokazuje. Ako hoćeš ići protiv lošeg sustava, on će vam uzvratiti udarac i smisliti način da zamaže oči javnosti i da zamagli korupciju. Ne znam i bojim se kako će ova zemlja naprijed. I kakvu to poruku šalje USKOK prema svima onima koji žele prijaviti kriminal, komentirao je rješenje za 24 sata gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić.

Podsjetimo, u siječnju ove godine njih dvojica su se sastali sa Šimunićem kako bi 'razradili' plan za lokalne izbore. Nudili su mu razne pozicije na visokim funkcijama, a cijela afera je dobila naziv 'A kaj bi ti štel biti?'.

- To što ja nisam bio županijski vijećnik tada ne znači da oni nisu nudili pozicije, htjeli me podmititi i ne znači da nisu krivi. Na kraju, sada sam županijski vijećnik i to pokazuje da su imali dobar predosjećaj, samo su se na krivog namjerili. U zemlji gdje je uhljebljivanje javna tajna, netko mi nudi da budem ravnatelj, žele me podmititi radnim mjestom, sada ispada da to nije kazneno djelo. I još tvrde da nisu kasnije pokušavali, nakon što je USKOK pokrenuo izvide. Pa nismo mala djeca, da im USKOK da pec-pec po prstima, a oni sutra opet učine isto. Želim vjerovati u institucije ove zemlje, ali iskreno sam razočaran, kazao je.

