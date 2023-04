Šimpraga o Banožićevom APN-ovom kreditu: 'Na vama je kao osobi da procijenite kako postupiti'

Potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga referirala se u nedjelju na kredit APN-a koji je zatražio ministar Mario Banožić rekavši da ako netko ima pravo, može to pravo iskoristiti ali uvijek ostaje na osobi da procijeni treba li na takav način postupati ili ne.

"Ako netko ima pravo, zasigurno može iskoristiti ali uvijek ostaje na vama kao osobi da procijenite trebate li u tom trenutku na takav način postupiti ili ne", odgovorila je Šimpraga novinarima upitana je li joj sporno što se Banožić prijavio za subvenciju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Kazala je i kako je ona imala priliku prijaviti se za stambeno zbrinjavanje no to nije koristila. "Imala sam priliku prijaviti se za stambeno zbrinjavanje kao mlađa osoba koja živi na području grada Knina, nisam iskoristila to pravo zato što imam kuću svojih roditelja i od svekra i svekrve. Na svakome je da odluči sam treba li nešto ili ne", ustvrdila je nakon Velike skupštine Srpskog narodnog vijeća u Lisinskom.

O tome je li pričom oko APN-a i Banožića Vladi napravljena politička šteta kazala je kako je na svakome da odluči na koji će način postupati, "a Vlada mora raditi na dobrobit građana u smjeru u kojem to i činimo već sedam godina, a ja u ovih godinu dana". Ministar obrane Mario Banožić rekao je u subotu da još uvijek čeka odgovor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) o tome hoće li, ukoliko prihvati subvencionirani kredit, uskratiti ga nekom drugom, dodavši kako svatko ima drugačije kriterije za moralnost. Ministru je sredinom travnja odobren stambeni kredit za gradnju kuće u Vinkovcima od 100 tisuća eura, na rok od 15 godina, od čega subvencija iznosi 25.306 eura.

>> VIDEO Nisam čuo da se govorilo kad je netko SDP-ov sin. Već je prozirno da se HDZ-u to priljepljuje