Šef SOA-e otkrio koje su najveće ugroze za Hrvatsku: Posebno smo fokusirani

Održana je zatvorena sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Sabora. Šef SOA-e Daniel Markić nakon sjednice je odgovarao na pitanja novinara. "Izvješće je prošlo. Najveći događaj, i ne samo za Hrvatsku je brutalna ruska agresija. Konkretno za Hrvatsku sve njene posljedice. To su za nas ozbiljni izazovi. Naravno, iako obje strane Zapad i Rusija ne žele ući u izravan sukob, razvoj situacije je nepredvidljiv", kazao je.

Pitanje vojne pomoći Ukrajini je u nadležnosti Ministarstva obrane, pa Markić to nije htio komentirati.

Na pitanje novinara koliko rad SOA-e otežava odnos između predsjednika i premijera Markić je rekao: "Ne bih vam komentirao političku situaciju, meni je važno da služba bude funkcionalna. Zajedno s premijerom i predsjednikom nastojimo komunicirati. Nema pritisaka prema SOA-i".

Markić je rekao da je pitanje oko Zambije i trgovina djecom bilo i na Odboru.

"To je bilo jedno pitanje na Odboru, uključena su četiri ministarstva. Sudjelovala je SOA ali trenutno nije bilo potrebe za naše veće uključivanje. Ne bih rekao da se ništa ne zna, ali prepustite da četiri ministarstva to odgovore. Na pitanje novinara ima li SOA neke informacije Markić je rekao da to ne bi htio komentirati.

Privođenje župana Dekanića

"Ako je došlo do uhićenja župana, ja sam bio na Odboru, to znači da institucije rade svoj posao bez pritiska", kazao je.

Video: Uhićen vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić, troje policajaca i dva civila

Što su ključne ugroze u Hrvatskoj

"Imamo smjernice rada koje su dosta precizne i navedene su sve prijetnje od terorizma, ekstremizma do kriminala. Ipak za Hrvatsku izravno je pitanje regionalne nestabilnosti koja utječe na Hrvatsku i to je područje na koje smo posebno fokusirani. Ja mislim od 1 na ovamo se stanje čak i poboljšalo. Vidimo određene procese primjerice u BiH kao i u Srbiji", kazao je.

"Svi smo svjedoci da je svugdje došlo do porasta ekstremizma, moramo biti oprezni. Govor mržnje se širi posebno na internetu", kazao je Markić. Morat će se urediti zakonodavni okvir, dodao je.

Na pitanje o ruskom utjecaju i ima li ga u Hrvatskoj kazao je: Obzirom na reakciju Vlade i sankcije EU možete pretpostaviti da da".

Afera SMS

"Možemo svi pretpostaviti tko je AP", kazao je Markić na pitanje novinara zna li. Dodao je da je bitno da se država bori protiv korupcije, dalje ne odgovarajući konkretno tko je AP