Šef HGSS-a otkrio što napraviti ako zapnete u snijegu: 'Nikako ne izlazite iz auta'

Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja angažirani su u pomoći putnicima koji su zapeli na prometnicama zbog velike količine snijega. Na terenu su 22 spašavatelja HGSS-a iz stanica Zadar, Šibenik i Split.

Pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja Josip Brozičević za 24 sata je otkrio kako se ponašati i što napraviti kad automobilom zapnemo u snijegu. Savjetovao je da je najbolje ostati u automobili i nikako ne izlaziti iz vozila.

- Ne možeš puno ako ne možeš niti naprijed niti nazad. Najbolje je ostat u upaljenom autu ili ga povremeno paliti. Nikako izlaziti iz auta, a u slučaju hitne intervecije onda treba zvati 112 i poslati lokaciju na kojoj se nalaze - rekao je Brozičević.

- HGSS stanica Zadar je od jutros na terenu na dionici Obrovac-Gračac, a sad prema Kninu. Pomogli su ljudima koji su zapeli u snijegu i hitno ih transportirali. Stanica Split se uključila i ide prema Kninu u ispomoć, a spremni su i Makarska, Šibenik, Ogulin i Karlovac - rekao je Brozičević koji je u Gospiću gdje je napadalo metar snijega.

VIDEO Za sav promet zbog olujnog nevremena i snijega zatvorena je autocesta Rijeka-Zagreb A6 od naplatnih kućica na Kikovici u pravcu Delnica

Zbog olujne bure i snijega i za sutra je izdano upozorenje za veći dio Hrvatske. Snijeg će padati u većem dijelu Hrvatske, a na Jadranu se očekuje jaka bura. Prema prognozi DHMZ-a, u unutrašnjosti će biti pretežno oblačno, mjestimice susnježica i snijeg, osobito u prvom dijelu dana, ponajviše u gorju. Na Jadranu promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, uglavnom u Dalmaciji. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jaka i olujna bura, na krajnjem jugu umjereno do jako jugo. Minimalna temperatura zraka između -4 i 0, a na Jadranu 3 i 9 °C. Najviša dnevna od -1 do 4, na Jadranu od 6 na sjeveru do 13 °C na jugu.