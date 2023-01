Šef ginekologije u Splitu: Sve je odrađeno regularno, plod po dolasku k nama više nije bio živ

Nakon što se gradonačelnica Supetra Ivana Marković požalila na neadekvatan hitan medicinski prijevoz na otoku Braču zbog čega je, kako tvrdi, jedna žena jučer rodila mrtvo dijete na trajektu na putu za Split, slučaj je komentirao i predstojnik splitske Klinike za ženske bolesti i porode, izv. prof. dr. sc. Marko Dražen Mimica. On tvrdi da je s medicinske strane sve odrađeno regularno.

- Prema mojim saznanjima od kolega, riječ je o pacijentici koja je imala trudnoću od tri mjeseca, i plod po dolasku k nama više nije bio živ. Nije bio hitan slučaj. U našoj je dnevnoj bolnici pacijentica obrađena, napravljene su sve uobičajene pretrage, i postupak u takvim slučajevima - tabletama se izaziva pobačaj, a tablete se daju u dva navrata. Prvi se dan daju samo pripremne tablete koje ne izazivaju pobačaj, i pacijentice se, ako je sve u redu, puštaju kući. Za dva dana pacijentice opet dolaze u bolnicu, i tad dobivaju tablete za izazivanje pobačaja - pojasnio je dr. Mimica za 24sata te prokomentirao navod da se pacijentici pobačaj dogodio već nakon prve ture tableta.

- Pretpostavljam da se pobačaj nije dogodio zbog tableta, jer one ne izazivaju pobačaj, već je moguće da bi se pobačaj ionako dogodio, to je teoretski moguće. To nisu one tablete koje izazivaju trudove. Kad prima te, druge tablete, pacijentica ostaje u bolnici. Nezgodna je situacija što pacijentica dolazi s Brača.

Je li stoga trebala ostati u bolnici?

- S pacijenticom se to iskomunicira i objasni te se donese zajednička odluka hoće li ići kući ili ne. Očito se nije sve moglo predvidjeti. Rutinski takve pacijentice ne ostavljamo u bolnici, to napravimo samo onda kad očekujemo da bi se nešto moglo događati. Ne znam je li liječnik znao da je žena s Brača, jesu li to iskomunicirali međusobno - kaže ginekolog, a na pitanje da li bi plod bio spašen da je žena u KBC Split s Brača dovezena ranije, odgovorio je kako je plod po njenom dolasku već bio mrtav, i puno prije.

