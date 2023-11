Šef diplomacije Gordan Grlić Radman dobio košaru od njemačke kolegice

Ane, de bona da te cmoknem jednom. Ajd, Gogo, ne budali, šta ti je, svi nas gledaju. Ajd, Ane, samo jednom pa ću ti recitirati rusku poeziju...

Dakako, ovo je izmišljeni razgovor između neke Ane i nekoga Goge, ali nešto slično, bar vizualno, dogodilo se u petak u Berlinu, na konferenciji o jačanju i proširenju Europske unije. Kad su se ministri okupili zbog poziranja za zajedničku fotografiju, naš ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman ugurao se pokraj njemačke kolegice Annalene Baerbock i odlučio je poljubiti.

Ako ste mislili da ovaj ne zna normalno pričati, pričekajte da vidite tek kako se ljubi https://t.co/nhnx7aBC2w — Domagoj 🎧 (@domagoj_mandic) November 3, 2023

Njemačka ministrica vješto je izbjegla njegove usne, no na snimci koja je postala hit na internetu jasno je da je to učinila s dozom nelagodnosti.

Diplomacija ima stroga pravila ponašanja i vladanja, obično se zna tko gdje sjedi, kakav treba biti položaj ruku, kad se govori, kad se šuti, no naš ministar ili ne poznaje ili ne priznaje taj diplomatski bonton. On se poljupcem pokušao ulagivati moćnoj njemačkoj kolegici, no dobio je što je i zaslužio – košaru, i to pred svima.

VIDEO Grlić Radman o poljupcu s njemačkom ministricom Baerbock