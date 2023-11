VIDEO Šef hrvatske diplomacije zbog poljupca njemačkoj kolegici osvanuo na naslovnici Bilda

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na koferenciji za medije osvrnuo se na neobičnu situaciju koja se dogodila kada je Grlić Radman tijekom zajedničke fotografije pokušao poljubiti njemačku kolegicu Annalenu Baerbock.

Hrvatski šef diplomacije taj je trenutak nazvao ''nezgodnim trenutkom''.

"Mi ministri se uvijek srdačno pozdravimo. Ako je netko nešto loše vidio u tome, onda isprika tome koji je tako shvatio. Avion je kasnio pa smo se vidjeli tek na zajedničkoj fotografiji. Ja ne znam kako je to netko snimio. Mi sjedimo jedno do drugog, mi smo susjedi. To je bila jedna jako dobra konferencija. Možda je nespretno ispalo". komentirao je.

03.11.2023.

dr. sc. Gordan Grlić Radman,

ministar vanjskih i europskih poslova

O neobičnoj situaciji pišu i njemački mediji. Bild piše da se naš šef diplomacije neobično približio ministrici vanjskih poslova.

"Tijekom zajedničkog fotografiranja hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman stao je pokraj Baerbock, prvo ju je uhvatio za ruku i dok je ona gledala u njega pokušao ju je poljubiti. Čini se kao da je želi poljubiti u usta. Ali Baerbock se okreće munjevitom brzinom", piše Bild.

O istoj situaciji piše i BBC. Gordan Grlić Radman rukovao se s njemačkom ministricom vanjskih poslova Annalenom Baerbock, a zatim se nagnuo naprijed kako bi je poljubio. Dodaju da je aktivistica za ženska prava Rada Borić opisala to kao "krajnje neprimjereno".

Grlić-Radman pokušao je svoj potez obraniti opisavši ga kao 'topli, ljudski pristup kolegici', piše BBC. Rekao je da je to bio 'možda neugodan trenutak' i ispričao se 'svima koji su to možda tako shvatili'.

Gospođa Baerbock dosad nije komentirala slučaj.

