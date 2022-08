Finska premijerka na rubu suza nakon snimki koje su podigle prašinu: 'I ja sam čovjek'

Finska premijerka Sanna Marin danas je na konferenciji za medije social-demokratske stranke dala svoju stranu priče nakon niza skandala potaknutih njenim aktivnostima u slobodno vrijeme. Podsjetimo, Marin je snimljena kako pleše u noćnom klubu, a ubrzo nakon, društvenim se mrežama proširila i slika iz njene rezidencije na kojoj se dvije žene u toplesu ljube.

Marin inzistira da vrijedno obavlja svoj posao, no smatra kako ima pravo na privatni život. "I ja sam čovjek" rekla je na rubu suza, dodajući kako joj je prošli tjedan bio jako težak, te da i ona ponekad čezne za "užitkom, svjetlom i zabavom između tamnih oblaka". "Želim vjerovati da će ljudi gledati što radimo na poslu, a ne u svoje slobodno vrijeme" ustvrdila je Marin, najmlađa čelnica Vlade na svijetu, koja kaže kako do sada nije propustila niti jedan dan posla.

Kada su je pitali bi li promijenila išta u vezi svog ponašanja, Marin je odgovorila kako osobno ne vidi ništa krivo u svojim postupcima. "Mi političari isto volimo imati slobodno vrijeme i provoditi ga s prijateljima" objasnila je. Kaže kako je na glasačima da procjene je li njeno ponašanje primjereno i što misle o njemu, prenosi Guardian.

If letting off steam at a party is the worst thing your prime minister has done, then you're a pretty lucky country. 🇫🇮 #solidaritywithsanna pic.twitter.com/0jGJBKuZ0M