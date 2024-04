Sandra Benčić imala prometnu nesreću: Propustila presicu u Đakovu, obratit će se u Osijeku

Nositeljica liste Možemo! u 1. izbornoj jedinici i kandidatkinja za premijerku Sandra Benčić, zbog lakše prometne nezgode u subotu kod Kutine, nije sudjelovala na tiskovnoj konferenciji Možemo! u Đakovu, no najavljeno je da će se Bečić javnosti obratiti na u Osijeku, u 12:30 sati. Konferencijom za novinare ispred katedrale u Đakovu, Možemo! je danas započeo svoj radni posjet Slavoniji. Kako je bilo najavljeno u Đakovu se javnosti trebala obrati Sandra Benčić, no zbog prometne nezgode kod Kutine, na putu do Đakova, Benčić nije sudjelovala na konferenciji.

Doznaje se da će se Bečić javnosti obratiti na konferenciji za novinare u Osijeku, u 12:30 sati, u Tvrđi, a potom, u 16:30, u Slavonskom Brodu. U Đakovu su predstavljeni partneri Možemo! u izbornim jedinicama u Slavoniji – iz Đakova Marko Berberović (Mladi za Đakovo) i Damir Lojanac (Hoćemo pravedno) koji je koalicijski partner Možemo.

Nositeljica liste Možemo za IV. izbornu jedinicu Katarina Kruhonja rekla je kako je cilj kroz ove parlamentarne izbore da Možemo! dobije svoje zastupnike u Hrvatskom saboru iz Slavonije i Baranje koji će promicati interese i potrebe svoje regije, a koji su, ocijenila je, već godinama zapostavljeni.

