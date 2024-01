Samo za osobna vozila: Opet dopušten promet na mostu gdje je udario njemački brod

Danas, od 13 sati, ponovno je dopušten promet mostom preko Dunava koji spaja Ilok i Bačku Palanku u Srbiji. Ipak, promet preko mosta za teretna vozila još uvijek nije dopušten.

- Temeljem pregleda mosta dopušta se promet za vozila do 3,5 tona najveće dopuštene mase – stoji u odluci koju nam je prenio glasnogovornik PU vukovarsko – srijemske Dragoslav Živković.

Do zabrane prelaska došlo je nakon što je u noći četvrtak na petak u jedan od stupova mosta udario njemački brod s baržama punim umjetnog gnojiva. Od siline udara jedna od barži, s 1000 tona umjetnog gnojiva, je potonula. Na teren su odmah izašle sve stručne službe, a kako je do udara došlo na srpskoj strani utvrđivanje je li došlo do narušavanja statike mosta obavljale su srpske stručne službe.

Udarom plovila u stup mosta koji povezuje granični prijelaz Ilok i Bačku Palanku u Republici Srbiji, od strane predstavnika Hrvatskih cesta proveden je vizualni pregled mosta te pritom nisu pronađena oštećenja. Obzirom da konstrukcija mosta nije u potpunosti pregledana, dopušteno je korištenje mosta za vozila najveće dopuštene mase 3,5 tone – navode iz policije.

