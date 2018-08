Samo šačica neonacista u Washingtonu, stotine protuprosvjednika

Samo šačica neonacista okupila se u nedjelju ispred Bijele kuće pod pojačanim policijskim nadzorom te nasuprot stotinama protuprosvjednika, godinu dana nakon krvavih incidenata u Charlottesvilleu.

Dobili su dopuštenje za povorku od 400 osoba ali je došlo tek dvadesetak bijelih nacista tijekom poslijepodneva na Trg Lafayette, nakon što su hodali od stanice podzemne željeznice u središtu Washingtona.

Među njima bio je i Jason Kessler, organizator događaja, koji je organizirao i prošlogodišnje okupljanje u Charlottesvilleu.

Prosvjednike je dočekalo najmanje 300 aktivista protiv rasizma koji su im dobacivali "Sram vas bilo" te "Odlazite iz mog grada".

Grad Washington dopustio je neformalnoj organizaciji "Unite the Right", koja je organizirala okupljanje u Charlottesvilleu (Virginija) 2017., da se zadrže od 17.30 do 19.30 sati ali je skupina prosvjednika napustila mjesto događanja oko 18 sati.

Kako bi spriječila svaki kontakt između prosvjednika i protuprosvjednika, raspoređene su policijske snage a nekoliko prometnica zatvoreno je za promet.

Nakon odlaska simpatizera krajnje desnice, policija je pribjegla suzavcu kako bi raspršila dio aktivista protiv fašizma koji su na kraju napustili lice mjesta.

U Sjedinjenim Državama nema mjesta za neonaciste, rasiste i bijele rasiste, poručila je predsjednikova kći Ivanka Trump prije skupa bijelih nacionalista u nedjelju u Washingtonu na godišnjicu nemira koji su završili smrću jedne i ranjavanjem 19 osoba, a koje njezin otac nije tada nedvosmisleno osudio.

Prošlogodišnje zastrašujuće rasističko divljanje u američkom gradu Charlottesvilleu, organizirano pod nazivom "Unite the Right" (Ujedinimo desnicu), bilo je jedno je od najvećih okupljanja rasista i neonacista u SAD-u proteklih godina, a mnogi zamjeraju američkom predsjedniku Donaldu Trumpu što nije nikada jasno osudio ljude koji su gradom marširali s bakljama, uzvikujući pritom "Heil Trump".

"Prije godinu dana u Charlottesvilleu, svjedočili smo odvratnoj demonstraciji mržnje, rasizma, netrpeljivosti i nasilja" napisala je na Twitteru Ivanka Trump.

Povod organiziranja lanjskog prosvjeda bila je odluka gradskog vijeća Charlottesvillea da ukloni kip Roberta E. Leeja (1807.-1870.), generala koji je vodio južnjačku vojsku u američkom Građanskom ratu (1861.-1865.) zbog čega su se na noge digli bijeli rasisti. Tada je Heather Heyer poginula, a 19 je osoba ozlijeđeno kada se neonacistički simpatizer James Fields (20) namjerno zaletio automobilom među mnoštvo koje je prosvjedovalo protiv neonacista i bijelih rasista.