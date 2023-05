Šakom u glavu udarila prodavačicu u trgovini. Nije joj bilo dosta pa je vrijeđala i policajce

U jednoj zagrebačkoj trgovini 40-godišnja žena izgubila je živce i nakon neuspješnog plaćanja na samoposlužnoj blagajni bez povoda počela vikati na djelatnicu trgovine koja joj je pokušala pomoći. 'Vrijeđala ju je i vikala, što si ti sada pametnija od mene, nisam ja neka glupača. Zatim ju je bez povoda udarila šakom u glavu', piše u presudi, a prenosi Danica.hr.

Sve to dogodilo se pred očima zaštitara i voditelja poslovnice, te desetak kupaca koji su se u tom trenutku nalazili u trgovini. No 40-godišnjakinji to nije bilo dovoljno, pa je, nakon što je došao po pozivu, vrijeđala i policajca. 'Što ste vi sad došli, debili, imbecili, svinje jedne, majmuni!', vikala je, piše u presudi, te se dodaje kako se oglušila na upozorenja da prestane.

VEZANI ČLANCI

Proglašena je krivom i osuđena zbog napada na blagajnicu i vrijeđanje policajce.

VIDEO Tko su borci koji su se digli protiv Putina?