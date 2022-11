SAD Kosovu: Dopustite zajednicu srpskih općina

Sjedinjene Američke Države pridružile su se Europskoj uniji tražeći od kosovskih vlasti da poštuju svoje obveze iz Bruxelleskog sporazuma bez odgađanja, uključujući i formiranje zajednice srpskih općina, priopćilo je u ponedjeljak američko veleposlanstvo na Kosovu.

Bruxelleski sporazum

”Skupština Kosova ratificirala je Bruxelleski sporazum, a Ustavni sud Kosova odlučio je uspostaviti zajednicu srpskih općina, što njezino osnivanje čini pravnom obvezom za Kosovo. Stalni neuspjeh Kosova da provede tu obvezu krši vladavinu prava i šteti ugledu i kredibilitetu Kosova”, istaknulo je američko veleposlanstvo. SAD se, kako je navedeno, slaže s Europskom unijom da su nedavna kretanja u odnosima između Kosova i Srbije vrlo zabrinjavajuća.

Također, istaknuto je da povlačenje Srba iz kosovskih institucija nije rješenje za trenutačne sporove i ima potencijal da dodatno eskalira u napetosti na terenu. Vučić je tvrdnje da su Srbi napustili kosovske institucije na zapovijed Beograda nazvao besmislenima, ocijenivši da mnogi ne žele sagledati s kakvim se problemima Srbi suočavaju.

- Srbi su htjeli izići iz institucija svaki put kad je Priština nešto napravila, savjetovao sam im da to ne rade i poslušali su me, jer sam uvijek bio uz narod. Vjerovali su mi. Spriječio sam ih najmanje 20 puta. Onda je došao lipanj i prvi incident. Prvi put govorim o tome, te noći je moglo doći do velikog, neviđenog krvoprolića.

Albanci su to pripremali, Srbi se nisu htjeli sakriti. Molio sam Srbe da pomaknu barikade. Nakon 11 sati, rekli su mi da će to učiniti jer sam ih ja molio, inače neće ni zbog čega drugog. Išao sam u Bruxelles u kolovozu, znam da moramo postići nešto, ne mogu ostaviti ljude da moraju dolaziti s vizama, jer ludilu u Prištini nema kraja. Sve su to podržale dvije velike sile - kazao je Vučić i pozvao Sjedinjene Države da raspletu situaciju na Kosovu.

- Ako Amerikanci budu dovoljno pametni, reći će kosovskim zaštitnim snagama (KFOR), Misiji UN-a (UNMIK) i pravosudnoj misiji EU-a (EULEX) da oni obavljaju poslove sigurnosti na sjeveru, a ne albanske institucije. Ako toga ne bude, to će voditi u katastrofu - rekao je Vučić, naglasivši da ljudi više neće trpjeti ponašanje Prištine koja ne poštuje Bruxelleski sporazum iz 2013., prema kojemu je odgovornost na Prištini što taj dokument nije dosljedno i potpuno primijenjen, ponajprije u pogledu obveza o formiranju zajednice srpskih općina (ZSO).

Međutim, premijer Kosova Albin Kurti pod svaku cijenu odbija osnivanje zajednice srpskih općina jer smatra da je to stvaranje nove “Republike Srpske” na Kosovu.

Srbi na Kosovu nijednu odluku ne donose bez dozvole srbijanskog predsjednika, a on se na kraju, nakon što situacija eskalira, uvijek pojavljuje kao mirotvorac.

- U lipnju je moglo doći do neviđenog krvoprolića, radimo 24 sata na očuvanju mira. Ja sam to spriječio - kazao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Poruka Europskoj uniji

Analitičari su uvjereni da je Aleksandar Vučić minirao francusko-njemački prijedlog sporazuma između Prištine i Beograda naredivši Srbima sa sjevera Kosova da napuste kosovske pravosudne i policijske institucije. Ta odluka nije donesena zbog nepriznavanja srbijanskih registarskih oznaka, one su samo povod.

Time je Vučić praktički poništio svoj dogovor s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Tim je činom Vučić htio dati na znanje što bi se moglo dogoditi bude li srpskim građanima zbog potpore Rusiji uveden vizni režim za EU.

