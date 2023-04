Sačić o sukobu s Jandrokovićem: Ja sam civiliziran, bio sam u stanju nužne obrane

Nakon što je Vladin prijedlog o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira izazvao u srijedu žestoku raspravu u Saboru, a šef Sabora Gordan Jandroković podijelio niz opomena, među kojima je zastupnik Miro Bulj zaradio njih četiri, tijekom stanke zastupnik Krešo Beljak i Željko Sačić krenuli su prema govornici. "Četiri opomene, zbog čega?!" galamio je Beljak na Jandrokovića, a Sačić je kraj njega vikao kako ne želi izići iz sabornice "Nećete me ušutkati, kukavice jedna! Nećete me izbacivati van. Ovdje ću vam cijeli dan ometati. Ja želim sudjelovati u današnjoj raspravi, ja ću vas ometati cijeli dan. Sram vas može biti. Jesam se ja za to borio, bando prokleta", galamio je Sačić dok Jandroković odlazio s govornice.

Video: Naguravanje u Saboru

Željko Sačić gostujući na Hrvatskom radiju objasnio je svoj postupak.

"Ja reagiram kao miroljubiv čovjek s puno argumenata i kad vidim da prema meni netko protupravno nastupa, kad krši otvoreno zakon, u ovom slučaju poslovnik, ja reagiram verbalno na način da svoju argumentaciju i glasom podebljam. I to je normalno", rekao je Sačić, gostujući na Hrvatskom radiju", javlja Tportal.

Sačić kaže da ni u jednom trenu nije mislio fizički nasrnuti prema predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću.

"Ma dajte molim vas, to su gluposti. a od svoje 14 godine živim u sustavu koji me disciplinira. Ja sam civiliziran čovjek, magistar kazneno prosvjetnog prava. Naravno da sam krenuo prema dolje jer je pauza. Sjednica nije trajala, to je suština priče. Ja sam bio u stanju nužne obrane u zaštiti pravila poslovnika hrvatskog sabora", kaže.

"Jandroković je dobro shvatio da je prekoračio sve i da ga je bijes savladao i tom trenutku je prekoračio elementarna pravila poslovničkog rada kao predsjedavatelj Sabora. Nakon naših argumenata, on se povukao kao što se vidjelo. Nažalost, nama su sankcije nepravedno ostale", rekao je Sačić.

Video: Svađa u Saboru oko pozdrava: "Za dom spremni!"; Jandroković izbacio Bulja iz sjednice