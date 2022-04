Saborski zastupnik u Splitu nahvalio NDH: Zašto se ne smije pričati o 10. travnja?

Na obilježavanju 31. godišnjice osnivanja IX. bojne HOS-a, bivši general HOS-a i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ante Prkačin podsjetio je na još jedan jubilej, kada je prije 81 godinu stvorena Nezavisna Država Hrvatska (NDH). Istaknuo je da je najvrjednija postrojba bila ustaška Crna legija, a kaže da je nacionalist jer "isto odaje počast 2. Dalmatinskoj brigadi, iako se s njihovom idejom nije slagao jer su rušili državu koju smo mi stvorili".

- Da je Hrvatska zemlja kako bog zapovijeda, govorilo bi se o tom povijesnom datumu. Govorilo bi se o ljubavi koju su Zagrepčani, Hrvati osjećali. Kažu 200.000 Zagrepčana je tada izašlo proslaviti uspostavu NDH. Jesmo li mi u takvoj situaciji da ne smijemo o tome govoriti - pita se Prkačin, prenosi Dalmatinski portal.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 10.04.2022.,Split- Pored spomenika poginulim pripadnicima 9. bojne HOS-a Vitez Rafael Boban obiljezena je 31. obljetnica osnutka i odana pocast poginulima uz prigodno obracanje. Ante Prkacin Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Razmišljao sam što govoriti da bude jasno i prihvatljivo svim Hrvatima i onima koji su rušili hrvatsku državu od 1941. do 1945., a 1991. nisu imali hrabrost srušiti hrvatsku državu, a navijali su za one protiv kojih smo se mi borili. Bit ćemo toliko veliki mi HOS-ovci pa ćemo probat reći i nešto što je njima prihvatljivo. Kad smo mi Hrvati bili složni, kad smo slavili uspjeh nogometne reprezentacije. Ono što Hrvate povezuje je ratništvo. Hrvati su veliki ratnici, to je općehrvatska karakteristika, pa i onih s crvenom zvijezdom na čelu, junaštva je bilo i kod njih, ali ne i pameti i domoljublja - rekao je zastupnik DP-a

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 10.04.2022.,Split- Pored spomenika poginulim pripadnicima 9. bojne HOS-a Vitez Rafael Boban obiljezena je 31. obljetnica osnutka i odana pocast poginulima uz prigodno obracanje. Marko Skejo i Ante Prkacin Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Kad usporedite sport i rat, to vam je jako slično. Sport je nastavak rata drugim sredstvima. S nestrpljenjem čekamo da znanost kaže istinu, što je bilo od 41. do 45. godine. Prijatelji i braćo, budite za dom spremni i za sve ono što Hrvatsku čeka u idućim danima - rekao je general Ante Prkačin.