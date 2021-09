Saborski Odbor za medije nije poništio natječaj za glavnog ravnatelja HRT-a

Saborski Odbor za medije u četvrtak je većinom glasova odbio predloženi zaključak o poništenju natječaja za glavnog ravnatelja HRT-a zbog nepoštivanja Zakona o braniteljima, te donio zaključak da se nastavlja s procedurom izbora saslušanjem kandidata na sjednici koja će biti naknadno sazvana.

Zaključak za poništenje natječaja predložio je Zlatko Hasanbegović (Blok) nakon što je raspravu predložio i otvorio zastupnik Mosta Nino Raspudić ponovivši kako je riječ o mogućoj protuzakonitosti natječaja za glavnog ravnatelja HRT-a.

Naime, radi se o tome da Zakon o braniteljima predviđa da prednost između dva kandidata s jednakim uvjetima ima nezaposleni branitelj i član obitelji. U ovom natječaju za glavnog ravnatelja HRT-a kakav je objavljen trebala biti poveznica i uputa na taj zakon što se nije dogodilo, isticao je Raspudić. Ocijenio je to i neugodnom situacijom kojom se riskiraju sudske tužbe te je kazao kako se tek treba ustanoviti je li to blamaža za koju je odgovoran Nadzorni odbor, pravnik u NO HRT-a, ili neka stručna služba.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je je i da se imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a, koji ima svoj lex specialis, ne provodi na način da bi se mogla dogoditi situacija iz Zakona o braniteljima, a to je da dva kandidata imaju iste uvjete i broj bodova. Istaknula je i kako se ne radi o klasičnom zapošljavanju, već o imenovanju što provodi Sabor nakon čega se s tom osobom sklapa ugovor o radu. Nglasila kako je mišljenja da je u ovom slučaju bila poštovana procedura.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 30.09.2021., Zagreb - Na svojoj 16. sjednici Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravlja o natjecaju za imenovanje Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnici su izrazili i veliko nezadovoljstvo što na ovoj sjednici nije bio predsjednik Nadzornog odbora Mladen Čutura, a njegova zamjenica Morana Paliković Gruden istaknula je kako je NO HRT-a poštovao proceduru i postupao u skladu sa zakonom, Dodala je i da su bili pod velikim pritiskom posljednjih dana primivši veliki broj poruka da nisu pravilno postupili i kako će za to snositi odgovornost.

Na natječaj za glavnog ravnatelja HRT-a objavljen krajem srpnja bilo je zaprimljeno 13 pravovaljanih kandidatura, a svoje je programe dosad javno predstavilo devet kandidata

Svoje programe na tribini u zagrebačkom Novinarskom domu prošlog tjedna predstavili su Sanja Ivančin, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Ivo Kujundžić, Nikola Kristić, Dario Špelić, Ivica Zadro, Dražen Rajković i Željko Valentić, a od poznatih kandidata pozvanih na tribinu se nisu odazvali Robert Šveb, Anita Šimić Bitunjac i Anja Šovagović Despot.