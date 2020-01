Bulj: 'Županije su protočni bojler i štetočine Hrvatske. To je priznao i premijer'

Hrvatski sabor nastavio je s radom u četvrtak raspravom o Prijedlogu zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu kojim se želi urediti vlasništvo nad zemljištem koje nije ušlo u temeljni kapital tvrtki nastalih u pretvorbi i privatizaciji te time olakšati i omogućiti nove investicije, prije svega u turizmu.

Prijedlog je saborskim zastupnicima predstavio ministar Mario Banožić. Kako je istaknuo, prijedlog Zakona trebao bi riješiti probleme koje nije riješio Zakon iz 2010. godine.

Javilo se šest zastupnika za repliku.

- Pohvalno je da se ovaj evidentni problem. Osobno kao zastupnik koji dolazi iz Istarske županiju imam ozbiljnu dvojbu oko ekonomskog koeficijenta. Poduzetnici iz Istre plaćat će 50 posto veću naknadu. To je diskriminatorno. Mislim da ste išli previše u korist Republike Hrvatske, a premalo u korist lokalne zajednice - zapitao se Peđa Grbin.

- Rješenje koje je doneseno 2010. godine nije bilo spretno. Kampovima je nužno protrebna investicija. Mislim da je model jako dobar - odgovorio mu je Banožić.

Prvi za javnu raspravu javio se Miro Bulj iz Mosta.

- Definiraju se neke stvari, no ima i puno nejasnoća. Trebamo tu raspravljati s oprezom jer je to vrijedno zemljište Republike Hrvatske. Lokalne samouprave dobit će 40 posto zarade od prodaje. Međutim, zbog čega 20 posto ide županijama? Županije su protočni bojler i štetočine Hrvatske. To je priznao i premijer. Ovaj novac koji ide županijama treba ići lokalnim samoupravama. Županije su dovele do problema. Vlada ne bi trebala uredbom definirati cijenu, već bi to trebalo ovo tijelo. Ja sam da se ovo pitanje uredi. Međutim, kad govorim o ovim stvarima morate nuditi i rješenje. Kad govorimo o našem javnom dobru, treba gledati da ide u razvoj turizma. No, ja imam određenu problematiku. Kad je riječ o javnom dobru, tu su manipulacije. Zgrožen sam kako postupa Vlada. Zašto bi ja dao 20 posto Dujiću koji je izvršio pritisak na Ćorića da da posao ženi koja ima dvije stranačke iskaznice. Zašto bih ja to vjerovao Vladi, zašto mi ja davao novac županijama gdje je faraon Dujić....To treba decentralizirati - kazao je Bulj.

- Ako nisi dobar sa županom, nećeš dobiti novac za projekt - naveo je saborski zastupnik Mosta.

Predlaže se da se u kampovima priznaje trgovačkim društvima vlasništvo zemljišta ispod objekata koji su procijenjeni u njihov temeljni kapital, ako zemljište ispod objekta nije procijenjeno, a država bi bila isključivi vlasnik neprocijenjenog zemljišta u kampovima.

Time se ostvaruje načelo jedinstva nekretnine (građevine i zemljišta na kojem je izgrađena), ali će se na taj način i formirati nove katastarske čestice na kojima su procijenjene građevine izgrađene koje će biti vlasništvo trgovačkog društva.

Samim time će se i razvrgnuti suvlasnička zajednica te će država biti isključivi vlasnik neprocijenjenog zemljišta u kampovima, navodi se u prijedlogu.

Tako se izbjegava dugotrajan i kompliciran postupak utvrđivanja veličine suvlasničkih omjera i potom razvrgnuća suvlasničke zajednice. Nakon takvog razvrgnuća suvlasničke zajednice, trgovačko društvo koje ima vlastite nekretnine u obuhvatu kampa imat će zakonski položaj zakupnika zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u obuhvatu kampa i s njim će se sklopiti ugovor o zakupu.

Novim Zakonom se turističko zemljište u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i zemljište u kampovima u vlasništvu Republike Hrvatske ne daje više u koncesiju već u zakup. S obzirom da se u sklopu postupaka propisanih ovim zakonom ujedno i rješavaju imovinskopravni odnosi, odnosno utvrđuju vlasnici građevinskih čestica, te uzimajući u obzir strogo formalnu narav koncesije, zakup omogućava kvalitetnije i fleksibilnije raspolaganje, uz jednako kvalitetne mehanizme zaštite kao što bi to bilo i u slučaju koncesijskog modela,stoji u obrazloženju.

Sjednica počinje u 9,30 sati.