Sabor: Nesporne rastave brakova ipak će rješavati sudovi

Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Juro Martinović potvrdio je u srijedu da će nesporne rastave brakova, ipak, rješavati sudovi, a ne javni bilježnici, kako je to bilo predviđeno u prvom čitanju izmjena Zakona o izvanparničnom postupku.

"Nakon komunikacije s javnošću, stali smo na stajalištu da institut braka ili partnerske zajednice, ima visoku društvenu vrednotu i da bi ipak bilo zgodno da ostane kod sudova", rekao je Martinović u saborskoj raspravi o izmjenama spomenutog Zakona.Te su izmjene hvalili HDZ-ovi zastupnici, oporbeni su bili suzdržani, ponavljajući svoje nezadovoljstvo stanjem u pravosuđu i niskim povjerenjem građana u pravosuđe.

Naše pravosuđe je u lošem stanju, a to ponajviše odgovara HDZ-u, kazala je Dalija Orešković (Centar). Neodrživo stanje u pravosuđu rezultiralo je bijelim štrajkom, dodala je Vesna Nađ (Socijaldemokrati), navodeći da problem "očito" nije samo u izvanparničnim predmetima, nego je sistemske naravi.Kaže i da prebacivanje nespornih predmeta na javne bilježnike budi sumnje da je to izlobirala njihova komora, te da to neće rasteretiti sudove jer se radi o rutinskim predmetima koje su "suci rješavali lijevom nogom".

Katarina Peović (RF) pak smisao zakonskih izmjena vidi u želji da se osigura lukrativan posao javnim bilježnicima. Njihove tvrdnje odbacio je državni tajnik koji ističe da javni bilježnici nisu pretjerano zainteresirani za poslove koji im se daju jer ih se većina mora dodatno educirati, te da ti postupci nisu naročito lukrativni što se tiče honorara koji će naplaćivati.

Martinović je precizirao da se javnim bilježnicima, kao povjerenicima sud povjerava postupanje u nespornim izvanparničnim postupcima, poput proglašenja nestale osobe umrlom, dokazivanja smrti, sporazumnog uređenja međa.Time se pravna sigurnost ne umanjuje, nego jamči, osigurava se brzo, kvalitetno, i učinkovito ostvarivanje prava građana, uz rasterećenje sudova, naglasio je. Neće biti dodatnih troškova za građane.

Cilj je da pravosuđe bude brže, kvalitetnije, da se izvanparnični postupak osuvremeni, a sudovi rasterete, kaže Mladen Karlić (HDZ), pitajući hoće li novi poslovi opteretiti javne bilježnike? Martinović šalje umirujuće poruke, tumači da se neće raditi o prevelikom broju predmeta, da je bilježnička mreža dobro organizirana diljem države i tako dostupna građanima.

Uvjerava i da neće biti dodatnih troškova za građane. Siguran sam da ovi postupci koje će sudovi delegirati javnim bilježnicima ništa više neće koštati građane u odnosu na ono što ih danas košta kroz sudske pristojbe, odgovorio je na bojazni IDS-ove Katarine Nemet (IDS).

