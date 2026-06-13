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SPRIJEČEN NAPAD

Torcidaši htjeli napasti dva srpska sezonca? Njih 14 privedeno, pogledajte što su im našli u kombiju

Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Autor
Lorena Posavec
13.06.2026.
u 11:33

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je četrnaest osoba, svi hrvatski državljani počinilo kazneno djelo

U četvrtak u poslijepodnevnim satima ophodnja Policijske postaje Hvar uočila je u blizini hotela u Hvaru dva vozila u kojima je bilo 14 osoba. Muškarcima je izdana naredba da izađu iz vozila, nakon čega im je utvrđen identitet i proveden vizualni pregled vozila. Policijski službenici su utvrdili da se u vozilima nalaze predmeti pogodni za napad i ozljeđivanje te predmeti za maskiranje lica. U vozilu na podu i u prtljažniku prekriveni jaknama i ručnicima, nalazile su se palice. Od osoba su oduzete drvene palice, teleskopska palica i potkape za skrivanje identiteta. Sve osobe su uhićene, priopćila je policija.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je, prema prethodnom dogovoru, dvanaest osoba gliserom pristalo na otok Hvar u uvalu Stiniva Bruška (oko 10 km od hotela) gdje su ih, također prema ranijem dogovoru, dočekala dvojica muškaraca s kombi vozilom i osobnim vozilom, s ciljem da ih prevezu do hotela u kojem su bila smještena dva sezonska radnika, državljani Srbije, koji su bili cilj napada. Navedenom prilikom su s namjerom fizičkog obračuna prethodno prikupili i kod sebe posjedovali hladno oružje (teleskopska palica) i oruđe pogodno za napad (drvene palice) te sredstva za maskiranje lica (tzv. fantomke). U gliser su se ukrcali u Trogiru i Kaštelima.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Kako navode iz PU splitsko-dalmatinske, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je četrnaest osoba, svi hrvatski državljani (rođeni 1993, 2004,2008, 2004, 2007,2004, 2005, 2002, 2005, 2006, 2004, 2003, 2004 i 2003) počinilo kazneno djelo "Dogovor za počinjenje kaznenog djela" opisano u članku 327.st.1 u svezi članka 87.st.21. Kaznenog zakona te će protiv njih nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava, a četiri osobe, 33-godišnjak, dvojica 22-godišnjaka i 18-godišnjak su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku. Kako doznaje Slobodna Dalmacija, dvanaestero osumnjičenih su pripadnici navijačke skupine Torcida.

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Ključne riječi
radnici Torcida Hvar napad

Komentara 35

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AO
AP_Ozempičec_V
12:04 13.06.2026.

Kad Hrvati stradaju tamo ne izlijećete s naslovima "Izvanredna vijest". Gadljivi hrvatski mediji koje nitko više ne kupuje.

OX
oxymoron
11:53 13.06.2026.

Klasican ud.aski rukopis. Isto kao i przenje svastike na Poljudu. Ovo s desnicom nema veze. Treba ispitati Ostojica.

BR
Brijest1
11:56 13.06.2026.

Bolje da su ih angažirali u sprječavanju ilegalnog prelaska granice.

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