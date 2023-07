S čak 35 medalja varaždinski vinari imaju pravo na optimizam za budućnost

Ogroman uspjeh hrvatskih vinara na ovogodišnjem ocjenjivanju Decantera u Londonu dodao je još jedan veliki val optimizma na ionako sve dinamičniju scenu. Redaju se kušanja i radionice s vinima koja su donijela medalje iz Londona. Jedno zaista ugodno iznenađenje vinari su Varaždniske županije koji su se s Decantera 2023 vratili s 35 medalja, 10 srebrnih i 25 brončanih raspodijeljenih na čak 18 vinara. Iako je malo nedostajalo da se dograbi i pokoje zlato, nije nedostajalo optimizma u atriju Županijske palače u Varaždinu gdje su se okupili nagrađivani vinari i ponudili na kušanje svoja nagrađena vina. Očito je uspjeh na Decanteru izuzetno važan događaj za ovaj kraj, događaju su nazočili župan Anđelko Stričak, saborski zastupnici Predrag Štromar i Siniša Jenkač.

Foto: Nikola Zoko

Za organizaciju i odabir vina za ovogodišnji Decanter zaslužni su Dragutin Vincek, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša te Siniša Lasan, sudac na Decanteru koji je za ovu priliku doletio iz Dubrovnika gdje radi. Vincek je rekao kako su vinari Varaždinske županije na Decanteru prisutni od 2011. godine a tada je i prve medalje, srebro i broncu, osvojila obitelj Crnko. - Nakon toga preporuke osvajaju vinarije Košćak i Kopjar koja 2017. godine osvaja i prve medalje. Iz entuzijazma ova priča prerasta u jedno novo značenje, svake je godine sve veći broj naših vinara na ovom natjecanju a sve veći broj vina osvaja nagrade. Da bi ove osvojili čak 35 medalja, ukupno u prošle četiri godine 129 za Varaždinsku županiju. Po tome smo drugi u Hrvatskoj, a treba reći kako je u Varaždinskoj županiji 12 posto medalja ali na samo dva posto zasada vinograda u Hrvatskoj, kazao je Vincek završivši anegdtotom iz jednog zapisa u kojem slavni Nikola Tesla od svojeg ujaka Paje Mandića koji je službovao u Varaždinu traži da mu pošalje vina u Ameriku jer tamo dobrih vina – nema.

Foto: Nikola Zoko

Na marginama se slavlja vina Varaždniske županije, osim što se vina moglo probati, raspravljalo i o perspektivama vinarstva u nas poslije ovog Decantera uspjeh na kojem traži i dalju koncentraciju na napredak u kvaliteti, nikako ne i opuštanje nego potvrdu kvalitete. S također cijenjenim vinskim znalcem i sommelierom Darkom Lugarićem razmijenili smo par misli o tome gdje hrvatsko vino treba ići, a to je u svakom slučaju u smjeru kvalitete koja onda može biti i opravdane cijene. Dakle, za odabir vina zaslužan je sommlier Siniša Lasan koji je nekako u sličnom tonu započeo svoje izlaganje rekavši kako je ove godine Hrvatska na Decanter poslala 472 vina pa ima opravdanja tražiti panele samo za naša vina, odnosno da se ona izuzmu iz skupine Balkana.

Foto: Nikola Zoko

- Imamo dobro ocijenjen veliki broj uzoraka pa to apsolutno možemo tražiti. Ta je ocjena zaista odlična, bez obzira što jedan broj vina nije dobio medalju, no i tu se u velikom broju slučajeva radilo o bodu ili dva. Očito je da kvaliteta vina u Varaždinskoj županiji raste, a pogotovo je sjajno što smo ove godine poslali i vina malih vinarija koja su ipak osvojila nagrade. Postajete faktor na hrvatskoj vinskoj karti, rekao sam i prije pet godina da tu ima potencijala, iako tada još vina ove županije praktično nisu postojala na hrvatskim vinskim kartama, da budemo iskreni. A u Dubrovniku gdje ja radim, zastupljeno je šest do osam vinarija, što je više nego što je na tom tržištu zastupljeno vina iz Međimurja, kazao je Lasan.

Foto: Nikola Zoko

Vidno je zadovoljan bio i župan Anđelko Stričak koji je rekao kako je na ocjenjivanje poslano 48 vina iz 18 vinarija gdje je osim 35 medalja još 13 vina bilo na koji bod od osvajanja nagrada. - To je dokaz kvalitete vina Varaždinske županije, ali ne radi se samo o vinima, već i o medu pa i o varaždinskom bućinom ulju za koje bismo uskoro trebali dobiti zaštitu i na europskoj razini. Sve to bitno nam je zbog turizma za što je potreban takav iskorak, kazao je župan Stričak. Ako bismo morali birati, tada bismo iz ponude nagrađivanih vina izabrali Kopjarov Organic Sur Lie Chardonnay no ostaje još dugog kušanja iz kojeg će proizaći neki od novih apsolutnih favorita.

Foto: Nikola Zoko

Ispred vinara govorio je Josip Tržec iz Vinarije Šafran koja je također iz Londona donijela medalje. On podsjeća kako se mnoga od ovih vina sigurno neće naći na policama velikih trgovačkih centara jer se radi o malim, boutique vinarijama. - Ali mi bismo i željeli da se vina poput ovih nagrađivanih prodaju po cijeni kakva je na svjetskom tržištu. Količine za velike lance nemamo, kao niti kapacitet da bismo napravili kakve velike trgovačke marke, ali uz pomoć županije možemo napraviti rezultate. U Londonu smo postigli ono po što smo došli, a time i dokazali da je varaždinsko gorje poželjno za vino, kazao je Tržec.

Foto: Nikola Zoko

Nakon predstavljanja i kušanja vina, posjetili smo i novouređeni podrum županijske palače koji je, zapravo, europski projekt u kojem sudjeluje i susjedni mađarski Csurgó pa se radi o jednom joint ventureu vrijednom 9,3 milijuna kuna. I to je nešto što svakako treba posjetiti ako se nađete u Varaždinu, jer se radi o multimedijalnoj izložbi koja predstavlja najbolje Varaždinske županije kroz interaktivne i multimedijalne sustave. Ondje smo, primjerice, susreli i poznatog umjetnika Slavena Kosanovića Lunara koji također daje svoj doprinos podrumu koji će vrlo uskoro postati Centrom za posjetitelje. Za kraj sitnica - pri preuređenju pronađeni su i originalni temelji koji su sačuvani i također uključeni u postav.

Foto: Nikola Zoko

Popis nagrađivanih vina Varaždinske županije na Decanter 2023.

Srebrne medalje

Vinarija deMar, Prestige Graševina 2021., 93 bodova

Vinarija deMar, Classic Graševina 2021., 90 bodova

Vinarija Dvorac Maruševec, Pinot Bijeli 2022., 91 bod

Vinarija Kopjar, Organic Rajnski Rizling 2021., 90 bodova

Vinarija Košćak, Sauvignon 2022., 90 bodova

Vinski hram Kotolenko, Statera Sauvignon 2022., 90 bodova

Lovrini Vinogradi, Laurenzen Brut Nature 2021., 90 bodova

Vinarija Makar, Graševina 2022., 93 bodova

Vinarija Šafran, Graševina 2022., 90 bodova

Vinarija ARBOVIN, Cuvée 2020., 90 bodova



Brončane medalje

Vinarija deMar, Rajnski Rizling 2021., 88 bodova

Vinarija deMar, Muškat Žuti 2022., 87 bodova

Vinarija Dvorac Maruševec, Sauvignon Blanc 2022., 87 bodova

Vinarija Dvorac Maruševec, Pinot Sivi 2022., 86 bodova

Vinarija Kaznionica u Lepoglavi, Graševina 2021., 88 bodova

Vinarija Kaznionica u Lepoglavi, Silvanac Zeleni 2022., 88 bodova

Vinska kuća Kirić, Poštenjak Cuvée 2022., 88 bodova

Vinarija Kopjar, Organic Blanc De Blancs Brut 2019., 88 bodova

Vinarija Kopjar, Rosé Pinot Noir 2022., 87 bodova

Vinarija Kopjar, Organic Muscat Demi Sec 2020., 87 bodova

Vinarija Kopjar, Organic Sur Lie Chardonnay 2017., 86 bodova

Vinarija Košćak, Blanc De Noirs 2067 Brut Nature 2020., 88 bodova

Vinski Hram Kotolenko, Statera Rosé 2022., 88 bodova

Vinski Hram Kotolenko, Statera Muškat Žuti 2022., 86 bodova

Vinarija Najman, Iskra Extra Sec 2019., 87 bodova

Vinarija Stručić, Graševina 2022., 88 bodova

Vinarija Stručić, Graševina 2021., 87 bodova

Vinarija Stručić, Muškat Žuti 2022., 87 bodova

Vina Furjan, Graševina 2022., 88 bodova

Vinarija PZ Ivanec, Muškat Žuti 2021., 86 bodova

Vinarija Šafran, Rajnski Rizling 2022., 87 bodova

Kušaona vina Blaguški, Graševina 2022., 87 bodova

Vina Kolarek, Graševina 2022., 88 bodova

Vina Vlahović, Sauvignon Blanc 2022., 88 bodova

Vina Vlahović, Graševina 2022., 87 bodova