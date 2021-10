U susjednoj državi s 500 eura nagrađuju medicinare koji iz prve polože njemački jezik

Bosna i Hercegovina treća je na svijetu po broju medicinskih radnika koji su u proteklih pet godina otišli u Njemačku. Broj odlazaka medicinara iz BiH nastavljen je i čak se povećao tijekom pandemije. I za vrijeme pandemije Njemačka je zaposlila dodatne strane medicinske djelatnike. Prošle je godine u okviru programa “Triple-Win” njemačke Savezne agencije za zapošljavanje i Društva za međunarodnu suradnju u zemlju pozvano 759 medicinskih sestara i tehničara. Njih 234 je iz Vijetnama, 210 s Filipina, 156 iz Bosne i Hercegovine, 127 iz Tunisa i 32 iz Srbije. Ukupni porast broja u odnosu na godinu prije toga iznosi 30 posto.

Uvedene olakšice

Po svemu sudeći, broj medicinara koji iz BiH odlaze u Njemačku bit će još i veći. Naime, ova zemlja nastavlja olakšavati put zapošljavanja medicinskih djelatnika ublažavajući uvjete. Idući krug intervjua za projekt “Triple-Win - zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj” održat će se od 1. do 5. studenoga 2021. godine, a rok za prijave istekao je 8. listopada 2021. godine. Projekt “Triple-Win” provodi se na osnovi sporazuma o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog između Savezne agencije za rad SR Njemačke (BA) i Agencije za rad i zapošljavanje BiH (ARZ), a u skladu s člankom 18. Zakona o boravku u vezi s člankom 30. pravilnika o zapošljavanju.

Svi zainteresirani kandidati koji se žele prijaviti za posredovanje preko projekta “Triple-Win” mogu se prijaviti tijekom cijele godine, s tim što su termini za intervjue fiksni, tri puta godišnje. - Ako ste kvalificirana medicinska sestra ili tehničar, a zainteresirani ste za rad u SR Njemačkoj, “Triple-Win” projekt pruža vam mogućnost sigurnog i asistiranog pronalaska poslodavaca te kompletnu podršku vašem odlasku i boravku tijekom prve godine u Njemačkoj. Za kandidate koji ne posjeduju znanje njemačkog jezika projekt osigurava besplatne tečajeve jezika do zahtijevane razine znanja i polaganje ispita za razinu B1 u suradnji s Goethe institutom - stoji u javnom pozivu. Uz besplatan tečaj sada nude i nagrade za uspješno polaganje istog. Od 1. rujna 2021. godine “Triple Win” nagrađuje s 500 eura sve kandidate koji iz prvog pokušaja polože B1 ispit. I to nije sve. Od 1. siječnja 2022. godine “Triple Win” će snositi troškove prijevoda dokumentacije nužne za priznavanje stručnih kvalifkacija, kao i troškove ovjere tih dokumenata u Veleposlanstvu SR Njemačke.

Odavno upaljen alarm

U Agenciji za rad i zapošljavanje BiH navode, prenosi Glas Srpske, kako oni posreduju u zapošljavanju u onim državama s kojima imaju potpisan pravni okvir o posredovanju i iz kojih dobivaju oglase. Trenutačno su to Slovenija, za sva zanimanja, te Njemačka gdje posreduju, kako kažu, za osobe sa završenom srednjom medicinskom školom. Kada je riječ o Njemačkoj, do 2. srpnja za program posredovanja u Njemačku izdano je 225 radnih dozvola. No, situacija je alarmantnija nego što to pokazuje službena statistika jer je veliki broj onih koji samostalno pronalaze posao i odlaze raditi u Sloveniju i Njemačku, ali i druge zemlje diljem svijeta. Stručnjaci ističu da je odavno upaljen alarm zbog odlaska domaće radne snage, ali da se gotovo ništa ne čini kako bi taj problem bio riješen.